Emirates ottiene il five-star rating dai suoi clienti

Emirates ha ricevuto l’APEX 2021 Five Star Global Official Airline RatingTM, basato sul feedback dei passeggeri, raccolto in modo indipendente da APEX tramite la sua partnership con TripIt e convalidato e certificato da un revisore esterno, per garantire che tutte le valutazioni siano state effettuate da viaggiatori autentici che avevano volato sulla compagnia aerea che stavano recensendo.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento dai nostri clienti. Riflette tutti i nostri sforzi per fornire ai nostri clienti un’esperienza di volo sicura e piacevole”.

Ha aggiunto: “Negli ultimi mesi Emirates ha costantemente rivisto e adattato in modo proattivo i nostri prodotti e servizi per renderli conformi ai protocolli normativi e abbiamo anche tenuto d’occhio l’innovazione. In linea con la nostra strategia e la visione dei nostri leader, Emirates continua a investire nel miglioramento della proposta e del prodotto verso i nostri clienti. Negli ultimi mesi abbiamo introdotto sul mercato diversi servizi innovativi per offrire ai nostri clienti ancora più fiducia, comfort e praticità e viaggi senza interruzioni. Questi non erano semplicemente una risposta alla pandemia, ma anche parte del nostro DNA e della nostra strategia a lungo termine per guadagnare la fiducia e la lealtà dei nostri clienti e mantenere il nostro vantaggio nel settore”.

“Con passeggeri verificati in modo indipendente che fungono da giudici finali, Emirates continua a stabilire il livello più alto dell’airline experience ottenendo l’APEX Official Airline Ratings™ Global Five Star rating ogni anno”, ha dichiarato il CEO di APEX, Dr. Joe Leader. “La capacità di Emirates di continuare a far progredire il gold standard del customer care, anche contro i venti contrari di una pandemia, dimostra che la compagnia aerea si concentra costantemente sul coinvolgimento positivo degli ospiti. Ho sperimentato gli economy, business and first-class products di Emirates con sincera ammirazione per ogni classe di servizio, supportata senza problemi dall’Emirates ice in-flight engagement system”.

Emirates continua a guidare il settore nel ripristinare la fiducia nei viaggi. È stata la prima compagnia aerea al mondo a offrire una COVID-19 medical cover per tutti i clienti, successivamente estesa a una full multi-risk insurance cover. Ha modificato i suoi servizi a bordo e a terra per introdurre protocolli di bio-sicurezza migliorati, pur continuando a offrire le sue esperienze distintive come la lounge Emirates e la Shower Spa a bordo.

Emirates ha anche recentemente lanciato le sue fully-integrated biometrics facilities a Dubai Airport e self-service check-in and bag drop facilities che riducono ulteriormente i contatti e facilitano il viaggio del cliente a terra.

La compagnia aerea ha finora ricevuto 2 nuovi aeromobili A380 quest’anno. Il prossimo aeromobile A380 di Emirates, dotato della prima premium economy cabin della compagnia aerea, è previsto in consegna entro la fine di dicembre.

Emirates ha inoltre annunciato che opererà il suo Airbus A380 sulla rotta Dubai – San Paolo tra il 9 e il 30 gennaio 2021. L’A380 di Emirates sarà operato quattro volte alla settimana verso San Paolo in risposta all’aumento della domanda di viaggi nella stagione estiva da e per il Brasile. Questa sarà la prima volta che l’iconico velivolo ritorna in Sud America dalla sospensione dei voli passeggeri a causa della pandemia COVID-19 nel marzo 2020. Emirates ha ripreso i voli passeggeri per San Paolo nell’agosto 2020 con il Boeing 777-300ER.

I clienti che viaggiano da e verso il Brasile con Emirates a gennaio 2021 possono ancora una volta godere dell’Emirates A380 experience, con le sue cabine spaziose e confortevoli e i prodotti e servizi, tra cui A380 Onboard Lounge and Shower Spa, reintrodotte con ulteriori misure di salute e sicurezza.

All’inizio di novembre Emirates ha anche ripristinato il suo esclusivo servizio di ristorazione in tutte le classi, osservando rigorosi protocolli di igiene. I clienti possono ora gustare pasti con più portate e scegliere da una selezione gratuita di bevande tra cui vino e birra, oltre a succhi e bevande analcoliche. Il pluripremiato intrattenimento in volo di Emirates, ice, continua ad aggiungere nuovi contenuti ogni mese e attualmente presenta un catalogo con oltre 4.500 canali.

Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggiare entro il 30 giugno 2021 possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i loro piani di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date del viaggio o estendere la validità del biglietto di 2 anni.

Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso quasi 100 destinazioni.

