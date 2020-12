Embraer consegna il quarto C-390 Millennium airlifter alla Brazilian Air Force

Embraer ha consegnato il quarto C-390 Millennium multi-mission medium airlifter su un totale di 28 unità alla Brazilian Air Force (FAB). Come le tre unità già operative, il quarto aereo sarà operato dal First Troop Transport Group (1st GTT). Tutti i 28 velivoli ordinati da FAB sono equipaggiati per eseguire aerial refueling missions, con la designazione KC-390 Millennium.

“È con grande soddisfazione che stiamo ricevendo un altro velivolo KC-390 Millennium, che viene incorporato nella nostra flotta. Presto sarà operativo nelle più diverse missioni, in diverse regioni del Brasile e anche all’estero, in modo simile ai nostri primi tre velivoli. Questa piattaforma ha già dimostrato una grande capacità, principalmente nel trasporto di rifornimenti e materiali durante l’operazione COVID-19”, ha affermato il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez.

“Siamo molto soddisfatti della consegna del quarto C-390 Millennium alla Brazilian Air Force, poiché l’aereo ha svolto un ruolo estremamente importante in una serie di missioni umanitarie all’interno del territorio brasiliano e anche all’estero”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Il C-390 si sta affermando come aereo da trasporto tattico di questo secolo, aprendo nuovi mercati, il che è immensamente importante per la strategia di Embraer nei prossimi anni”.

Dall’inizio dell’epidemia COVID-19, FAB ha utilizzato il KC-390 Millennium in missioni di trasporto aereo logistico, trasportando tonnellate di rifornimenti essenziali per combattere la pandemia in Brasile. Inoltre, FAB ha operato uno degli aeromobili in una missione umanitaria nella Repubblica del Libano, a sostegno della popolazione di Beirut, nell’agosto di quest’anno.

Il 17 novembre il governo ungherese ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di due C-390 Millennium multi-mission transport aircraft, nella sua air-to-air refueling (AAR) configuration, designati KC-390. L’acquisizione fa parte del processo per rafforzare le capacità delle forze di difesa ungheresi, in particolare nei ruoli di trasporto aereo tattico, AAR e di evacuazione medica, nonché in altre missioni di interesse pubblico. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2023.

Il velivolo sarà il primo al mondo a presentare una Intensive Care Unit configuration, caratteristica essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie. Gli aerei sono progettati anche per rifornire lo JAS 39 Gripen ungherese, così come altri velivoli che utilizzano la stessa tecnologia. Questi KC-390 saranno completamente compatibili con la NATO, non solo in termini di hardware, ma anche in termini di configurazione avionica e comunicazioni.

Alla fine di ottobre, i team delle Portuguese Armed Forces (FAP) e Embraer hanno concluso la “Critical Design Review – CDR” per il KC-390 Millennium ordinato dal Portogallo. Questo passaggio ha definito i requisiti tecnici dell’aeromobile in base alle richieste FAP, consentendo a Embraer di configurare l’aereo. Il governo portoghese e Embraer hanno firmato un contratto per l’acquisizione di cinque multi-mission airlifters, che supporteranno le operazioni delle forze armate portoghesi e aumenteranno la prontezza nelle missioni di interesse nazionale. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2023.

Un progetto congiunto tra FAB ed Embraer, il C-390 Millennium è un tactical transport aircraft progettato per stabilire nuovi standard nella sua categoria. Alcuni dei punti di forza del velivolo sono mobilità, design robusto, grande flessibilità, tecnologia all’avanguardia e manutenzione più semplice.

Il C-390 Millennium e la designazione KC-390 Millennium volano più velocemente e trasportano più merci rispetto ad altri military freighters della stessa dimensione e sono le piattaforme ideali per i principali scenari di utilizzo. Gli aeromobili richiedono meno on-demand inspections and maintenance, con sistemi e componenti altamente affidabili, riducendo il tempo a terra e i costi operativi complessivi, contribuendo a livelli di disponibilità eccellenti e bassi life-cycle costs.

Nell’ottobre 2019, l’aereo ha ricevuto il Grand Laureate Award, nella categoria Defense, e il Laureate Award, nella categoria “Best New Defense Product”, da Aviation Week magazine.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)