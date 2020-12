Boeing: il Super Hornet dimostra la Ski-jump Launch Capability

Boeing e la Marina degli Stati Uniti hanno recentemente dimostrato che l’F/A-18 Super Hornet può operare da una “ski jump” ramp, dimostrando l’idoneità del velivolo per le portaerei indiane.

Le dimostrazioni, tenutesi presso la Naval Air Station Patuxent River, Maryland, hanno mostrato che il Super Hornet può operare bene con lo Short Takeoff but Arrested Recovery (STOBAR) system della Marina indiana, convalidando i precedenti studi di simulazione di Boeing.

“Il primo lancio di successo e sicuro dell’F/A-18 Super Hornet da uno ski jump dà inizio al processo di convalida per operare efficacemente dalle portaerei della Marina indiana”, ha affermato Ankur Kanaglekar, India Fighter Sales lead for Boeing. “L’F/A-18 Block III Super Hornet non solo fornirà superiori war fighting capability alla Marina indiana, ma creerà anche opportunità di cooperazione nella naval aviation tra gli Stati Uniti e l’India”.

“La Marina indiana sta valutando le sue fighter options. Se selezionerà il Super Hornet, trarrebbe vantaggio da miliardi di dollari investiti in nuove tecnologie dalla U.S. Navy e da altri. Queste tecnologie includono advanced networking, longer range attraverso conformal fuel tanks, infrared search and track, new advanced cockpit system”, afferma Boeing.

“Questa pietra miliare posiziona ulteriormente il Block III Super Hornet come un versatile next-generation frontline fighter per i decenni a venire”, ha affermato Thom Breckenridge, vice president of International Sales for Strike, Surveillance and Mobility with Boeing Defense, Space & Security. “Con le sue capacità comprovate, il prezzo di acquisto accessibile, i documentati bassi life-cycle costs e il guaranteed delivery schedule, il Block III Super Hornet è ideale per soddisfare i fighter aircraft requirements dei clienti in India, Nord America ed Europa”.

Le ski jump demonstrations seguono la consegna di due Block III flight-test aircraft alla Marina degli Stati Uniti a giugno. Boeing ha un contratto per fornire next-generation Block III capabilities alla U.S. Navy a partire dal 2021.

Boeing ha rafforzato la sua supply chain con 225 partner in India e una joint venture per la produzione di fusoliere per elicotteri Apache. L’approvvigionamento annuale dall’India è di $1 miliardo. Boeing attualmente impiega 3.000 persone in India e più di 7.000 persone lavorano con i suoi partner della supply chain.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)