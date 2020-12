News Brevi – 21.12.2020

SWISS SOSPENDE I VOLI DA E VERSO UK E SUDAFRICA – A causa della nuova situazione epidemiologica, il Federal Office for Civil Aviation (FOCA) ha deciso che a partire dalla mezzanotte del 21 dicembre 2020 fino a nuovo avviso, tutti i voli passeggeri da e verso il Regno Unito e il Sudafrica devono essere sospesi. I cargo-only flights non sono interessati da questa misura. SWISS ha quindi sospeso tutti i voli passeggeri verso i rispettivi paesi con effetto immediato e fino a nuovo avviso. SWISS ha servito di recente gli aeroporti di Londra Heathrow, Londra Gatwick e Manchester nel Regno Unito e Johannesburg in Sud Africa. I clienti interessati dai voli sospesi saranno informati da SWISS. SWISS è in stretto contatto con le autorità federali competenti e attualmente cerca soluzioni per trasportare i passeggeri interessati alla loro destinazione il più rapidamente possibile. Le opzioni di cambio di prenotazione flessibili continuano ad essere valide per tutti i passeggeri SWISS.

AdR: BLOCCO VOLI DAL REGNO UNITO – Aeroporti di Roma informa: “Si comunica che per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute e valida fino al 6 gennaio 2021, i voli da Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord sono annullati. E’ inoltre vietato l’ingresso a chiunque abbia transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, anche se asintomatico. Chiunque si trovi già in Italia, proveniente da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”.

SWISS E SWISSPORT RINNOVANO LA LORO COLLABORAZIONE IN SVIZZERA – Swiss International Air Lines (SWISS) e Swissport continueranno a lavorare a stretto contatto in Svizzera. Dopo intense trattative, i partner hanno deciso di estendere la loro collaborazione per altri sette anni. Swissport continuerà quindi a fornire passenger and aircraft handling services per SWISS, Edelweiss, Lufthansa e Austrian Airlines nei tre principali aeroporti del paese: Zurigo, Ginevra e Basilea. “Siamo molto lieti di poter continuare la nostra consolidata collaborazione con Swissport nei prossimi anni”, afferma Christoph Casparis, Head of Ground Operations di SWISS. “Passenger and ground handling fluidi e professionali sono fondamentali sia per noi che per i nostri clienti. Swissport è un partner estremamente affidabile per SWISS e le altre compagnie aeree di Lufthansa Group”. “Siamo onorati di essere nuovamente incaricati da Lufthansa Group e in particolare da Swiss International Air Lines”, aggiunge Willy Ruf, Senior Vice President Central & Eastern Europe di Swissport. “Con una qualità costantemente elevata, servizi affidabili e dipendenti motivati, non vediamo l’ora di continuare a fornire servizi alle principali compagnie aeree di Lufthansa Group”. Gli attuali accordi contrattuali tra SWISS e Swissport per gli airport ground services di quest’ultima in Svizzera scadono alla fine del 2020. I partner hanno ora deciso di prolungare la loro proficua collaborazione per altri sette anni.

COVID-19: SECONDO TRASPORTO IN BIOCONTENIMENTO IN POCHI GIORNI PER I C-130J DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, due uomini affetti da COVID-19 sono stati rimpatriati da Tirana, con un trasporto in biocontenimento, effettuato da un C130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa. “Le Forze Armate, sin dall’inizio dell’emergenza, sono in prima linea al servizio del Paese e continua senza sosta l’impegno di tutta la Difesa, pronta a dare la sua parte anche con la distribuzione dei vaccini con l’operazione Eos”, così ha commentato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il volo che ha trasportato i pazienti, all’interno di due speciali barelle isolanti, è decollato da Pisa alla volta di Pratica di Mare. Una volta giunto nell’aeroporto romano ed aver imbarcato le barelle e l’equipe medica specializzata dell’Aeronautica Militare, il velivolo è ripartito per l’aeroporto di Tirana. Da qui il C130J è ridecollato alla volta di Amendola, dove è atterrato dopo circa un’ora di volo, consentendo ai pazienti di essere celermente trasferito dalla Protezione Civile presso la struttura di destinazione. Il trasporto è stato richiesto dal COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) della Protezione civile ed è stato coordinato dal Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE). Il velivolo a cui è stato assegnato il task è un C130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei velivoli che la Forza Armata mantiene in stato di prontezza per esigenze di supporto alla collettività. Per l’emergenza COVID-19 le Forze Armate hanno messo in campo uno sforzo considerevole, impiegando Dal 23 ottobre (2^ fase) una media giornaliera di 1.141 militari per un totale complessivo di giornate/uomo di 65.058 in attività che vanno dal supporto logistico a quello tecnico sanitario, quale ad esempio quello fornito dai team interforze di 366 medici e 700 infermieri che operano nei DTD, in concorso nelle strutture sanitarie militari e civili e negli ospedali da campo. Il supporto del Ministero della Difesa si esplicita anche tramite altre risorse messe a disposizione della collettività, tramite il Comando Operativo di vertice Interforze, ovvero 73 mezzi aerei per il trasporto anche in bio-contenimento e 322 mezzi per il trasporto di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale (Fonte: Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

BOEING: CONTRATTO PER IL SUPPORTO DEGLI F-15 DI SINGAPORE – La Republic of Singapore Air Force (RSAF) ha recentemente assegnato a Boeing il suo quarto Performance Based Logistics (PBL) contract per supportare la flotta di velivoli F-15SG di Singapore. In base al 10-year, Direct Commercial Sale contract, Boeing lavorerà a stretto contatto con la RSAF per fornire servizi di supporto personalizzati per sostenere gli F-15SG per il prossimo decennio. Inoltre, i rappresentanti sul campo di Boeing presso il cliente continueranno a fornire supporto tecnico in loco. “Questa performance-based solution, unita all’esperienza della piattaforma Boeing, aiuta i nostri clienti di Singapore a ottimizzare la piena capacità della loro flotta”, ha dichiarato Andy Vest, director of Far East defense services for Boeing. “Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione con Singapore e l’ulteriore supporto delle loro esigenze di mission readiness”. I contratti PBL si espandono sui modelli tradizionali, consentendo un supporto personalizzato basato sui dati in base ai risultati di performance desiderati, come i required mission readiness rates o la percentuale di fornitura di parti, per soddisfare le esigenze dei clienti. Queste soluzioni su misura consentono una maggiore disponibilità, efficienza di manutenzione e costi inferiori per tutto il ciclo di vita della piattaforma.

QANTAS GROUP: TRAVEL UPDATE – Qantas Group comunica: “In seguito alle modifiche alle restrizioni di viaggio annunciate dal Victorian Government, domenica (20 dicembre) Qantas e Jetstar hanno registrato un aumento delle prenotazioni per i voli tra Sydney e Melbourne. Anche altre rotte tra cui Sydney-Brisbane e Sydney-Adelaide sono quasi a pieno regime. Entrambe le compagnie aeree hanno visto un gran numero di clienti cancellare le loro prenotazioni tra Sydney e Melbourne e una serie di altre rotte da lunedì in poi. Di conseguenza, alcuni voli verranno cancellati. Contatteremo i clienti interessati da eventuali modifiche ai voli. Per la maggior parte di quest’anno abbiamo offerto ai clienti una maggiore flessibilità al momento della prenotazione, con la possibilità di trattenere il valore del biglietto come credito o modificare i voli una volta senza alcuna commissione di modifica, tuttavia, al momento della nuova prenotazione potrebbe essere applicata una differenza di tariffa. Stiamo assistendo a un alto livello di richieste da parte dei clienti che viaggiano da e per Sydney che desiderano modificare i loro piani di viaggio, quindi chiediamo a chiunque non viaggi nelle prossime 48 ore di evitare di chiamare il nostro contact center per aiutarci a gestire questi volumi. I clienti possono gestire la loro prenotazione direttamente tramite qantas.com e jetstar.com o tramite l’app Qantas”.

IBERIA MAINTENANCE (IBERIA MRO) SELEZIONA RAMCO AVIATION – Ramco Systems, Global Aviation software specialist , ha annunciato che implementerà il suo software di punta per l’aviazione, Ramco Aviation M&E MRO Suite per Iberia Maintenance (Iberia MRO), uno dei principali MRO service providers europei in IAG Group. Ramco Aviation Software sostituirà più sistemi per unificare le operazioni tra Airframe Maintenance, Engine Shops, Component Shops & Supply Chain. Inoltre, Iberia Maintenance beneficia anche di abilitatori digitali come Mobility via AnywhereApps, HUB, Artificial Intelligence (AI), Dashboard e integrazione con le offerte dell’ecosistema fornite da Ramco. Il programma di trasformazione tecnologica consentirà a Iberia Maintenance di rendere la propria crescita aziendale a prova di futuro, offrendo un’esperienza utente migliorata. L’implementazione di questo nuovo ERP (Enterprise Resource Planning) porta quattro importanti vantaggi per Iberia MRO: massima mobilità nell’accesso alla documentazione e nell’assegnazione delle attività di manutenzione online; informazione e aggiornamento in tempo reale del lavoro svolto sull’Aeromobile; affidabilità e l’agilità nell’avere un’unica fonte di informazioni per l’Iberia MRO production management system; una soluzione paperless molto più sostenibile ed efficiente, poiché Ramco Aviation ERP elimina la stampa e la scansione per le attività da eseguire. Questo nuovo ERP sviluppato da Ramco sarà utilizzato da oltre 3.000 addetti alla manutenzione di Iberia. Un team di 50 persone lavorerà al suo progetto di implementazione.

LEONARDO: PROVA IN MARE DELLA TECNOLOGIA ACUSTICA ANTISOMMERGIBILE – Leonardo ha validato le nuove capacità potenziate del suo sistema acustico antisommergibile ULISSES nel corso di una sperimentazione avvenuta recentemente al largo delle coste italiane. Durante la demo è stato mostrato come il sonar a immersione Firefly, AQS-18 di L3Harris Technologies, lavorando assieme al processore ULISSES, ha individuato automaticamente sottomarini nemici simulati e allertato gli equipaggi della loro presenza. La dimostrazione segue la piena integrazione del sonar a immersione Firefly con il sistema ULISSES. Firefly incorpora un sonar attivo ad alta potenza in grado di immergersi fino a 200 metri sotto il livello del mare e rilevare bersagli fino a 20 miglia, trasmettendo audio e video tramite un collegamento data link a banda larga. Per la dimostrazione ULISSES con il Firefly è stato installato su un’unità navale, mentre un elicottero NH90 della Marina Militare Italiana ha rilasciato le sonoboe durante la prova. Elementi chiave del design del sistema ULISSES/Firefly sono la forma compatta e il peso ridotto, che gli consentono di essere integrato anche su elicotteri piccoli e leggeri impiegati per operazioni costiere. ULISSES è stato presentato nel 2018 in occasione del Farnborough Air Show ed è stato testato con successo in una prova in mare dal vivo nel novembre 2019. Il sistema è adesso completamente sviluppato e sono in corso contatti con un certo numero di potenziali clienti di lancio. ULISSES, successore del sistema acustico OTS-90 di Leonardo per gli elicotteri NH90 italiani e olandesi, fornisce capacità avanzate in un pacchetto ancora più leggero, ideale per l’integrazione su piccoli elicotteri. E’ stato pensato per sostituire l’OTS-90, rendendolo una proposta attrattiva per il mercato retrofit. Il sistema è inoltre disponibile per velivoli ad ala fissa, unità navali e, senza sonar a immersione, per droni.