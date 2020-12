Gulfstream chiude un anno importante, nonostante le sfide

Gulfstream Aerospace Corp. ha riconosciuto i numerosi risultati raggiunti dalla Customer Support organization nel 2020, compresa l’espansione delle operazioni in tutto il mondo, le nuove tecnologie per i velivoli Gulfstream e il continuo successo nella sostenibilità.

“Considerando le numerose sfide che il settore ha dovuto affrontare quest’anno, siamo orgogliosi di ciò che siamo stati in grado di realizzare a sostegno dei nostri clienti”, ha affermato Derek Zimmerman, presidente, Gulfstream Customer Support. “Abbiamo assistito alla continua richiesta di supporto per aeromobili e abbiamo implementato strutture moderne e nuove tecnologie per migliorare ulteriormente le esperienze degli operatori”.

A febbraio Gulfstream ha annunciato un nuovo service center presso Fort Worth Alliance Airport, Texas. La maintenance, repair and overhaul (MRO) facility dovrebbe essere inaugurata nel primo trimestre del 2021 e aprire nel 2022.

A luglio Gulfstream ha aperto un nuovo service center in Farnborough, Inghilterra. La struttura può ospitare fino a 13 large-cabin aircraft, incluso il Gulfstream G700. Gulfstream Farnborough offre MRO services, oltre a interior refurbishments and aftermarket modifications. In linea con la strategia di sostenibilità di Gulfstream, l’impianto di Farnborough è stato progettato con vantaggi ambientali, tra cui raccolta dell’acqua piovana, sistemi di riscaldamento radiante nell’hangar, controlli intelligenti dell’illuminazione e sistemi di recupero del calore. Per completare il sito di Farnborough, i Gulfstream FAST™ Field & Airborne Support Teams continuano a mantenere una presenza all’aeroporto di Londra Luton per gli arrivi, le partenze e aircraft-on-ground (AOG) service.

Ad agosto Gulfstream ha introdotto un modernized service center in Palm Beach, Florida, condiviso con Jet Aviation. La struttura può ospitare fino a sette aeromobili Gulfstream G650ER o G650. Offre una vasta gamma di servizi, comprese major inspections, structural modifications and repairs, major avionics installations, system upgrades. Il service center di Palm Beach è ben posizionato per supportare i clienti nei mercati nazionali e internazionali, incluso il Sud America.

Gulfstream ha anche aperto un Customer Support parts hub ad Atlanta, riducendo i tempi di spedizione e consegna e fornendo un servizio più rapido ai clienti. Il partner di Gulfstream in questa operazione è Crane Worldwide Logistics, che fornisce lo spazio del magazzino e gestisce i servizi logistici. Il Gulfstream parts network comprende il main Customer Support Distribution Center a Savannah, con ulteriori centri di distribuzione a Van Nuys, California; Teterboro, New Jersey; Amsterdam; Hong Kong; Singapore.

Gulfstream ha anche lanciato nuove tecnologie che affrontano il benessere dei clienti e aumentano la connettività. La società ha introdotto un air purification system nella sua esclusiva Gulfstream Cabin Experience, investendo ulteriormente nella salute dei clienti attraverso la plasma ionization. Questo ulteriore miglioramento, che integra il 100% fresh-air environment di Gulfstream, ha dimostrato in test di laboratorio di uccidere i patogeni. Il sistema di ionizzazione al plasma è disponibile come retrofit sui modelli Gulfstream G650 e G650ER, G550, G450 e GV, con opzioni di installazione aggiuntive in attesa di certificazione.

Gulfstream ha inoltre introdotto una high-speed, dual connectivity option per i velivoli Gulfstream G650 e Gulfstream G650ER. Fornito da Viasat, il sistema offre ai clienti l’accesso a Internet tra i più veloci del settore. Il Viasat Ku/Ka dual band terminal passa senza problemi da un satellite all’altro, fornendo ai clienti una copertura rapida e coerente in tutto il mondo. È inoltre disponibile un servizio di streaming video, in modo che i clienti possano trasmettere in streaming i propri contenuti ad alta definizione preferiti senza compromettere la connettività.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, Gulfstream ha integrato il Gulfstream Cabin Management System con il Satcom Direct Router, offrendo agli operatori e al personale di cabina la possibilità di determinare la disponibilità di connessioni wireless e la larghezza di banda per fornire la migliore connettività possibile. Con questa integrazione, l’equipaggio ha una migliore visibilità sulle operazioni Wi-Fi e sull’utilizzo della larghezza di banda, consentendo ai passeggeri di dare priorità ai dispositivi.

Gulfstream ha inoltre continuato il suo impegno per migliorare la produttività dotando il Gulfstream G280 di high-speed, high-capacity Ka-band connectivity con il Viasat in-flight connectivity system (IFC). Fornito tramite il Viasat Global Aero Terminal 5510 system, IFC è disponibile come retrofit per gli attuali operatori G280, con un servizio che copre gli Stati Uniti, il Nord Atlantico e l’Europa e consente videoconferenza, TV, musica e film in streaming, Connettività VPN, navigazione su Internet e la possibilità di inviare tramite posta elettronica file di grandi dimensioni.

L’assistenza clienti Gulfstream continua il suo impegno verso la sostenibilità attraverso diverse strade. Il carbon offset service fa parte di un portafoglio completo di offerte nel support, operations and maintenance program della società, Aircraft Ownership Service (AOS). Attraverso il programma di compensazione del carbonio, i partecipanti pagano una quota annuale basata sull’utilizzo degli aeromobili per finanziare attività che generano una riduzione uguale delle emissioni. Il supporto e l’impegno dei partner a utilizzare gli offset per bilanciare le loro emissioni aiutano i progetti sponsorizzati da Gulfstream. Questo impegno ha già aiutato progetti ambientali, compresa la protezione delle foreste minacciate e la produzione di energia eolica.

Gli aerei di Gulfstream a Savannah, compresi quelli utilizzati da Gulfstream FAST, volano regolarmente con carburante per aviazione sostenibile (SAF), contribuendo agli oltre 1,3 milioni di miglia nautiche che la società ha volato con SAF.

“Vedere i nostri risultati durante un anno così turbolento ci dà fiducia in ciò che possiamo ottenere negli anni a venire”, ha affermato Zimmerman. “I nostri dipendenti continuano a fornire un servizio di prima classe e non vediamo l’ora di farlo ancora di più nel 2021”.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)