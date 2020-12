Uganda Airlines prende in consegna il suo primo Airbus A330neo

Uganda Airlines, la compagnia di bandiera del paese, ha preso in consegna il suo primo A330neo, l’ultima versione del popolare widebody airliner. È il primo aeromobile Airbus consegnato a Uganda Airlines, fondata nel 2019.

“In linea con la strategia della Società di continuare ad offrire ai propri clienti maggiore economia, maggiore efficienza operativa e comfort superiore per i passeggeri, l’A330-800 è l’ultima aggiunta alla Airbus commercial aircraft product line. Grazie alla sua mid-sized capacity su misura e alla eccellente range versatility, l’A330neo è considerato l’aereo ideale per operare come parte del recupero post-COVID-19”, afferma Airbus.

L’A330neo consentirà alla nuova compagnia aerea di avviare le sue operazioni a lungo raggio con voli intercontinentali non-stop verso il Medio Oriente, l’Europa e l’Asia.

Grazie alla cabina Airspace di Airbus, i passeggeri possono vivere un’esperienza unica ed esplorare il suo pieno comfort, con 20 full-flat business-class beds, 28 premium-economy seats e 210 economy-class seats, per un totale di 258 posti.

“L’A330neo è un velivolo di nuova generazione, che si basa sulle caratteristiche del popolare A330 e utilizza la tecnologia sviluppata per l’A350. Dotato dei più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000 e di una nuova ala con increased span e A350-inspired Sharklets, l’A330neo offre un notevole livello di efficienza. L’aereo consuma il 25% in meno di carburante per posto rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. La cabina dell’A330neo offre un’esperienza unica ai passeggeri, con più spazio personale e in-flight entertainment system and connectivity di ultima generazione”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Master Films – Hervé Goussé / Airbus)