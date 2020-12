Belavia prende in consegna il suo primo Embraer E195-E2

Belavia, Belarusian Airlines, la compagnia di bandiera della Bielorussia, ha preso in consegna oggi il suo primo E2 next generation Embraer aircraft in Brasile. Il nuovo velivolo è il primo di tre jet E195-E2 ad essere ceduto in leasing a Belavia da AerCap.

L’aereo, configurato in un comodo layout a doppia classe, può ospitare 125 passeggeri in totale, con 9 posti in business e 116 in economy. Belavia prevede di operare i suoi nuovi aerei su rotte popolari come Londra, Barcellona, Nur-Sultan, Monaco, Parigi, Sochi e Amsterdam.

“I passeggeri di Belavia adorano il nostro attuale aereo Embraer e spero che ameranno ancora di più l’E2 di prossima generazione. L’E2 offre a Belavia costi di esercizio inferiori e il minor impatto sull’ambiente. In Belavia ci piace mantenere la flotta giovane e fresca; con l’aggiunta dell’E195-E2 possiamo portare più passeggeri, più lontano, con maggiore comfort e in modo più efficiente. L’E2 è la soluzione perfetta”, ha commentato Anatoly Gusarov, CEO of JSC “Belavia”.

“È fantastico dare il benvenuto a un’altra compagnia aerea nella famiglia di operatori E2. Mentre le compagnie aeree aumentano le loro operazioni, l’E195-E2 è perfettamente posizionato sulle rotte di dimensioni giuste precedentemente operate da narrowbodies, mantenendo le frequenze e regolando la capacità a nuovi livelli”, ha affermato Cesar Pereira, vice president of Europe, Middle East and Africa, Embraer Commercial Aviation. “Non vediamo l’ora di supportare Belavia mentre continuano ad aggiornare la loro offerta ai clienti”.

“Ci congratuliamo con il team di Belavia per la consegna del loro primo E195-E2”, ha dichiarato Philip Scruggs, President and Chief Commercial Officer at AerCap. “Auguriamo a Belavia ogni successo mentre continua a modernizzare la propria flotta”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)