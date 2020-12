L’Embraer E190 inizia i revenue flights con Myanmar Airways International

Il primo E190 di Myanmar Airways International (MAI) ha iniziato le operazioni ieri da Yangon, operando quattro voli nell’arco della giornata. Inoltre, il secondo E190 di MAI dovrebbe arrivare nel paese il 23 dicembre 2020 e la compagnia aerea amplierà le sue rotte E190 per includere nove destinazioni in tutto il paese, con un upgrade dai turboelica utilizzati dalla sua compagnia aerea sorella Air KBZ.

MAI ha anche aderito all’Embraer’s Pool Program, un programma iscritto da tutti gli operatori E-Jet in Asia Pacifico. Dall’inizio del 2020 ci sono ora quattro nuovi operatori E-Jet in Asia Pacifico (escluso la Cina).

“I nostri piloti, i cabin crew e il personale di manutenzione sono orgogliosi di portare l’E190 di MAI nei cieli e di servire i nostri passeggeri con un’esperienza di volo migliorata”, ha affermato Saravanan Ramasamy, Chief Executive Officer of MAI. “Attendiamo con impazienza una partnership produttiva con Embraer. Le operazioni dell’E190 segnano un’altra importante pietra miliare nella strategia di espansione della flotta di MAI e nella crescita del domestic jet network. Con la crescita della domanda, prevediamo di aumentare la frequenza delle nostre operazioni E190 a otto voli al giorno”.

“L’inizio dei voli E190 di Myanmar Airways International migliorerà la connettività in Myanmar”, ha affermato Raul Villaron, Asia Pacific Vice President for Embraer Commercial Aviation. “La compagnia aerea trarrà vantaggio dalle performance e dall’efficienza dell’aereo e dalla generosa capacità di carico. I passeggeri apprezzeranno il comfort in cabina. Myanmar Airways International può operare con la piena fiducia che il nostro eccellente servizio e team di supporto è qui per supportarli”.

In preparazione per le operazioni E190, otto piloti MAI si sono sottoposti all’Initial Pilot Training di un mese a settembre 2020 a Zhuhai, Cina. Separatamente, Embraer ha condotto il license-engineer type course per i MAI engineers.

L’Embraer’s Pool program, a cui MAI ha aderito, offre una copertura completa per components and parts, airframe maintenance e accesso illimitato a un ampio stock di componenti presso i centri di distribuzione dell’azienda. Gli operatori beneficiano di risparmi significativi sui costi di riparazione e di inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo al contempo livelli di performance garantiti. Singapore è la base del magazzino di Embraer nella Asia Pacific region.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)