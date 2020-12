News Brevi – 22.12.2020

AVSEC2020: ICAO INAUGURA IL 2021 COME “YEAR OF SECURITY CULTURE” – L’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha concluso il quarto annual ICAO Global Aviation Security Symposium (AVSEC2020) inaugurando il 2021 come Year of Security Culture. Nelle sue osservazioni conclusive all’evento virtuale, che si è concluso venerdì e ha riunito oltre 1.500 esperti e funzionari di sicurezza aerea globale, Liu ha osservato che l’obiettivo principale dell’iniziativa Year of Security Culture sarà quello di aumentare la security awareness in aviation operations e fare in modo che l’intero settore pensi e agisca in modo consapevole riguardo la sicurezza. “Saranno condotti eventi speciali integrati da una serie di attività globali e regionali incentrate sulle innovazioni in cybersecurity, Unmanned Aircraft Systems, air cargo, pandemic recovery”, ha sottolineato. “Dai leader del settore ai lavoratori in prima linea, dai taxi driver a coloro che lavorano nei punti vendita degli aeroporti, tutti dovrebbero essere coinvolti poiché la sicurezza è responsabilità di tutti”. Oltre ad essere lo Year of Security Culture, Liu ha ricordato che il 2021 sarà anche la ventesima commemorazione degli attacchi dell’11 settembre agli Stati Uniti, l’alba della moderna aviation security era. Nel riconoscere le difficili condizioni del 2020, Liu ha utilizzato il Simposio per evidenziare le vaste azioni e risorse che ICAO ha realizzato e ha parlato sia delle sfide che delle opportunità che il COVID-19 sta ponendo agli stakeholder dell’aviazione. Liu ha concluso incoraggiando tutti a “intraprendere azioni concrete e fissare obiettivi ambiziosi per supportare l’attuazione di un’efficace cultura della sicurezza nel settore dell’aviazione”.

AEROPORTI DI ROMA: CHIUSURE TEMPORANEE RETAIL – Aeroporti di Roma informa: “Si informano i passeggeri che, a seguito dell’entrata in vigore delle norme previste dal Decreto-legge del 18 dicembre 2020, n. 172, i punti vendita Retail negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino saranno chiusi nei seguenti giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e 6 gennaio Nei giorni sopra indicati restano aperte solamente le seguenti attività come previsto dal decreto in oggetto oltre alle attività di ristorazione che sono garantite: edicole e tabacchi in entrambi gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino; farmacia solo a Fiumicino; parafarmacia solo a Fiumicino”.

ICAO: MEETING TRA L’ICAO COUNCIL PRESIDENT E L’UK MINISTER FOR AVIATION, MARITIME & SECURITY – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e l’UK Minister for Aviation, Maritime & Security, Robert Courts, si sono recentemente scambiati opinioni sullo stato attuale del settore dell’aviazione alla luce della pandemia COVID-19. Entrambi i leader hanno espresso il loro impegno condiviso per la ripresa del settore e gli sforzi continui per una maggiore mobilità globale. Il presidente Sciacchitano ha anche espresso il suo apprezzamento per la nuova strategia di test COVID-19 del Regno Unito per gli arrivi internazionali, sottolineando al ministro che l’iniziativa è in linea con le raccomandazioni formulate dalla Aviation Recovery Task Force (CART) dell’ICAO Council in merito alle linee guida sui test medici.

IATA ANNUNCIA IL NUOVO RVP FOR AFRICA E MIDDLE EAST – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Kamil H. Al-Awadhi sarà nominato IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East (AME), a partire dal 1° marzo 2021. Al-Awadhi succede a Muhammad Albakri, che diventerà IATA’s Senior Vice-President for Customer, Financial, and Digital Services (CFDS), anch’esso con effetto dal 1° marzo 2021. Come annunciato in precedenza, Albakri sostituirà Aleks Popovich nel ruolo di CFDS al suo ritiro. Più di recente, Al-Awadhi è stato CEO di Kuwait Airways, una responsabilità che ha ricoperto da novembre 2018 ad agosto 2020. Ciò ha concluso una carriera di 31 anni presso Kuwait Airways durante i quali le sue posizioni hanno incluso Deputy CEO e Chief Operating Officer. Riporterà allo IATA Director General and CEO e si unirà allo IATA Strategic Leadership Team. “Muhammad ha rafforzato la forte presenza di IATA nella AME region. Mentre si muove per affrontare le sfide della guida delle nostre attività CFDS, Muhammad lascerà sul posto una squadra forte per la leadership capace di Kamil. Kamil è un veterano del settore che porta una straordinaria competenza ed esperienza. Questi saranno fondamentali per guidare le attività di IATA nella regione in questo momento molto impegnativo”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

ICAO: NUOVO CICLO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE CART PHASE II GUIDELINES – Questa settimana ICAO ha compiuto ulteriori progressi nelle sue iniziative globali di risposta alla pandemia, poiché i civil aviation regulatory heads di tutto il mondo hanno preso parte all’ultimo round di recovery coordination meetings, ospitati virtualmente dagli uffici regionali dell’agenzia. Parlando separatamente a tutte le regioni ICAO a partire dal 7 dicembre fino al 18 dicembre, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha aggiornato le air transport authorities sulle ultime ICAO CART Phase II COVID-19 recovery recommendations. Ha anche sottolineato che le sue osservazioni sono state poste sullo sfondo delle previsioni ICAO riviste per una flessione del traffico del 60% a livello di settore per il 2020 e ha sottolineato che la resilienza e la ripresa settoriale complessiva continuano a dipendere fortemente dal modo in cui i governi allineano le loro risposte e rafforzano il coordinamento intraregionale. “Gli impatti che la pandemia sta imponendo agli Stati e gli operatori stanno mettendo a rischio non solo la nostra capacità collettiva di ricollegare il mondo post-pandemia, ma anche di fornire farmaci e vaccini urgenti e altri beni su cui le società di tutto il mondo si affidano nel frattempo”. Un obiettivo chiave dell’ultimo coordinamento ICAO è stato quello di riaffermare l’importanza che le autorità di regolamentazione dell’aviazione da paese a paese stabiliscano partnership più efficaci con le loro autorità sanitarie nazionali, al fine di realizzare un processo decisionale più comune e una gestione del rischio efficace. “È importante ricordare, mentre ci imbarchiamo nella Phase II, che la massima velocità ed efficacia del recupero del nostro settore dipende dalle misure che perseguiamo, compatibili con i requisiti di sicurezza e protezione, proporzionate al miglioramento della salute pubblica, flessibili ove possibile per incoraggiare la ripresa economica e salvaguardate per non distorcere i mercati”, ha osservato Liu.

AMERICAN AIRLINES: STATEMENT SU COVID-19 RELIEF PACKAGE AND PSP EXTENSION – In una dichiarazione, il CEO di American Airlines Doug Parker e il presidente Robert Isom hanno ringraziato il Congresso e l’Amministrazione per il loro sostegno al bipartisan coronavirus (COVID-19) relief package che estende il Payroll Support Program (PSP). “I membri del nostro team sono l’essenza stessa della nostra compagnia aerea. Senza di loro, non c’è American Airlines. Negli ultimi mesi, noi e i nostri partner sindacali abbiamo colto ogni opportunità per spiegare come i membri del nostro team in prima linea stanno svolgendo un lavoro essenziale che aiuterà la nostra economia a riprendersi da COVID-19. Siamo grati che i nostri funzionari eletti ci abbiano ascoltato e approvato un disegno di legge che include un’estensione del Payroll Support Program (PSP), un’importante indicazione che i leader della nostra nazione credono nel nostro team tanto quanto noi. Questa PSP extension ci consentirà di riportare al lavoro i membri del team licenziati e di riprendere il servizio aereo verso città e paesi che si affidano a noi, il tutto in un momento critico. Apprezziamo la fiducia che il Congresso e l’Amministrazione ripongono in noi estendendo questo ulteriore supporto e accettiamo con orgoglio la responsabilità che ne deriva. Siamo pronti a lavorare sodo come sempre mentre continuiamo a prenderci cura dei nostri clienti, fornire un servizio aereo vitale alle comunità in tutto il paese e mantenere il nostro paese in movimento verso un’eventuale ripresa da questa pandemia”.

EUROWINGS CONSEGNA LE DONAZIONI DEI DIPENDENTI – Il Balthasar Children’s and Youth Hospice di Olpe riceve ancora una volta una generosa donazione di oltre 18.500 Euro da parte dei dipendenti di Eurowings e di Lufthansa Group, nonché dei loro amici e famiglie. Il direttore dell’hospice Rüdiger Barth ha ringraziato i dipendenti durante una consegna virtuale con Michael Knitter, Chief Operations Officer di Eurowings. Molti eventi di raccolta fondi come concerti di beneficenza, corse sponsorizzate e molti altri per il Balthasar Children’s Hospice sono stati cancellati quest’anno a causa della pandemia. Pertanto, la donazione è molto gradita. “La maggior parte delle famiglie trascorre questi tempi a casa in completo isolamento e solitudine, soprattutto per proteggere i propri figli. Questo è debilitante, ognuno di noi ha capito quanto siano importanti i contatti sociali per tutti noi”, riassume Barth. “Siamo contenti di poter continuare a essere lì per le nostre famiglie al Balthasar Children’s and Youth Hospice, anche se in circostanze insolite”. Le donazioni sono state già raccolte a dicembre 2019 durante l’Eurowings Christmas party e il carnival party nella primavera del 2020. A causa della pandemia, l’erogazione è stata ritardata fino alla fine di quest’anno.

ETIHAD AIRWAYS: TRAVEL RULES PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DAL REGNO UNITO – A seguito di un annuncio della National Crisis and Disaster Management Authority, in vigore dal 24 dicembre 2020, Etihad Airways richiede a tutti gli ospiti che volano dal Regno Unito di presentare un test PCR negativo entro 72 ore di validità dall’orario di partenza del volo. Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima del viaggio e di nuovo all’arrivo ad Abu Dhabi, garantendo la massima tranquillità a tutti a bordo. I test PCR devono essere condotti presso una struttura medica accreditata dal governo. I servizi suggeriti possono essere trovati su etihad.com. Poiché molti certificati di test PCR COVID-19 attualmente non mostrano la data e l’ora in cui è stato eseguito il test, gli ospiti sono tenuti a dimostrarlo al momento del check-in, ad esempio presentando la conferma dell’appuntamento. I bambini sotto i 12 anni e le persone con disabilità gravi e moderate sono esentati dal test PCR COVID-19. Etihad Wellness, il programma di salute e sicurezza della compagnia aerea, garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Ciò include Wellness Ambassador appositamente formati, i primi nel settore, che sono stati introdotti dalla compagnia aerea per fornire informazioni sanitarie e assistenza di viaggio essenziali a terra e su ogni volo. Nell’ambito del programma Etihad Wellness, la copertura assicurativa globale COVID-19 è inclusa per tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad.

BOEING: LO SPACE LAUNCH SYSTEM EXPLORATION UPPER STAGE SUPERA IL CRITICAL DESIGN REVIEW – Boeing e la NASA hanno completato con successo una critical design review del progetto per lo Space Launch System (SLS) Exploration Upper Stage (EUS), confermando l’EUS design per lo sviluppo continuo e la transizione alla costruzione. Boeing ha già avviato attività di fabbricazione che supporteranno la costruzione del primo EUS presso la Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans. Il razzo SLS utilizza la staged propulsion per inviare la navicella spaziale Orion della NASA e gli astronauti, oltre ai rifornimenti, sulla luna e oltre. Il Boeing-built core stage alimenta l’SLS all’inizio del volo, separandosi quando lo stadio superiore entra in funzione e fornisce la potenza per inviare veicoli con equipaggio, habitat spaziali e altri carichi utili sulla luna o altre destinazioni nello spazio profondo. Per portare a termine la missione lunare Artemis I della NASA, la variante Block 1 di SLS utilizzerà un Boeing / United Launch Alliance Interim Cryogenic Propulsion Stage con un motore RL-10 per portare una navicella Orion senza equipaggio in un volo di prova sulla luna. I razzi SLS Block 1 verranno utilizzati per due successivi voli con equipaggio, inclusa la prima missione umana in orbita lunare dai tempi del programma Apollo. La prossima versione di SLS, Block 1B, utilizzerà EUS, che ha serbatoi di carburante più grandi e quattro motori RL-10 per aumentare le prestazioni. Ciò consentirà all’SLS Block 1B di trasportare un Orion con un equipaggio di quattro persone, oltre a più di 10 tonnellate di co-manifested payload.