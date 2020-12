Alaska Airlines aumenta gli ordini e le opzioni per il 737 MAX a 120 aerei

Boeing e Alaska Airlines hanno annunciato che il vettore sta acquistando altri 23 737-9, sulla base dell’ordine originale e di un accordo il mese scorso per acquisire nuovi 737-9 tramite leasing. Il nuovo accordo porta gli ordini e le opzioni totali per il 737 MAX di Alaska Airlines a 120 aeroplani, il che darà al quinto vettore più grande degli Stati Uniti la scala, l’efficienza e la flessibilità per espandersi con la ripresa dei viaggi aerei.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questo transformative agreement con Boeing”, ha affermato Brad Tilden, CEO di Alaska Air Group. “Crediamo in questo aereo, crediamo nella nostra forte partnership con Boeing, crediamo nel futuro di Alaska Airlines e nelle incredibili opportunità che ci attendono mentre usciremo da questa pandemia”.

Alaska Airlines, operatore di lunga data del Boeing 737, ha effettuato un ordine per 32 737-9 nel 2012 come parte del suo programma di modernizzazione della flotta. Il 737-9 è un membro della famiglia 737 MAX, progettata per offrire maggiore efficienza nei consumi, affidabilità e flessibilità nel single-aisle airplane market. Il mese scorso Alaska Airlines ha annunciato che sta espandendo il suo impegno nel programma 737 MAX con il leasing di 13 nuovi 737-9 e vendendo alcuni A320 che aveva assunto attraverso l’acquisizione di Virgin America.

Il nuovo accordo annunciato oggi aggiungerà 23 ordini fermi per il 737-9 e più opzioni per acquisti futuri. In tutto, Alaska avrà 52 opzioni che, se pienamente esercitate, porterebbero il vettore a ben 120 aerei 737 MAX (il totale degli ordini è pari a 68 737 MAX, il totale delle opzioni ammonta a 52 737 MAX).

La compagnia aerea ha affermato che l’accordo si sposta verso una flotta più efficiente, interamente composta da Boeing, che “migliorerà l’esperienza degli ospiti, migliorerà le performance operative e sosterrà la crescita dell’azienda”.

“Non potremmo chiedere un partner migliore di Boeing e siamo lieti di stare fianco a fianco con loro, mentre lavoriamo insieme per rimettere in piedi la nostra economia”, ha detto Tilden.

I leader di Alaska Airlines e Boeing hanno annunciato l’accordo durante una cerimonia di firma presso la Boeing’s delivery facility a Seattle, affiancati da un nuovo 737-9 che sarà tra i primi jet di questo tipo ad essere operato da Alaska Airlines. Nel rispetto delle restrizioni COVID-19, entrambe le società hanno limitato la partecipazione all’evento e hanno parlato della pandemia che ha gravemente colpito i viaggi aerei, esprimendo fiducia nella forza fondamentale del settore e nella domanda passeggeri a lungo termine.

“Alaska Airlines ha svolto un lavoro straordinario nel resistere agli impatti della pandemia COVID-19 ed è ben posizionata per tornare alla sua traiettoria di crescita e rafforzare la sua posizione come una delle principali compagnie aeree statunitensi. Con la reputazione leader di Alaska in sicurezza, sostenibilità e servizio clienti, siamo onorati che abbiano scelto di investire nel loro futuro con un acquisto significativo di ulteriori Boeing 737”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Siamo grati per la fiducia e la partnership di Alaska. Il nostro team è concentrato sulla fornitura dei primi jet 737 MAX e sul contribuire a garantire un ingresso in servizio sicuro e senza interruzioni”.

Alaska Airlines afferma che il 737, dotato di motori nuovi e più efficienti in termini di consumo di carburante e aerodinamica migliorata, utilizzerà il 20% in meno di carburante e ridurrà le emissioni del 20% per posto rispetto agli aerei che sostituisce. La compagnia aerea configurerà il jet con 178 posti in una configurazione a tre classi.

L’aereo può volare per 3.550 miglia nautiche, circa 600 miglia in più rispetto al suo predecessore. Questa capacità aggiuntiva consentirà alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette ai passeggeri. Ogni aereo sarà caratterizzato dal nuovo Boeing Sky Interior, evidenziato da moderni sculpted sidewalls and window, illuminazione a LED che migliora il senso di spaziosità e overhead bins più grandi.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)