Qatar Airways offre ai passeggeri un 2021 all’insegna della flessibilità

Qatar Airways ha annunciato che offrirà ai passeggeri cambi di data illimitati e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021 per viaggi entro il 31 dicembre 2021 (le modifiche alla data e alla destinazione sono offerte all’interno della stessa classe di prenotazione. Si applicano le regole tariffarie. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility). La nuova proposta della compagnia, che porterà un miglioramento della propria politica di prenotazione flessibile leader del settore, è stata pensata per fornire ai clienti la serenità di poter cambiare i loro piani con facilità.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Nel corso del 2020, abbiamo previsto per i clienti la possibilità di modificare i loro viaggi senza penali, a seguito dell’interruzione dei viaggi a livello globale causata da COVID-19. Non vediamo l’ora di poter viaggiare di nuovo l’anno prossimo. Qatar Airways continuerà a essere al fianco dei suoi passeggeri, offrendo una flessibilità continuativa per tutto il 2021 confermandosi come compagnia aerea su cui possono contare”.

Compagnia attenta a sostenere i propri passeggeri durante la pandemia COVID, Qatar Airways ha inoltre rimborsato più di 29 milioni di euro ai clienti in Italia dal marzo di quest’anno. Qatar Airways ha lavorato duramente per elaborare i rimborsi richiesti, e ad oggi ha pagato più di 1,65 miliardi di dollari ai passeggeri in tutto il mondo da quando i viaggi internazionali sono stati gravemente colpiti dalla pandemia all’inizio di quest’anno.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire il suo network, che attualmente conta oltre 100 destinazioni e che vedrà aumentare a 126 destinazioni entro marzo. Con l’aggiunta di un maggior numero di frequenze presso i principali hub, Qatar Airways offre una connettività senza pari ai viaggiatori, facilitando la modifica delle date di viaggio o della destinazione, se necessario.

Viaggiando con Qatar Airways nel 2021, ai passeggeri sono assicurati i massimi livelli di sicurezza per tutto il viaggio. Le misure di sicurezza a bordo della compagnia aerea includono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale di cabina e un kit di protezione gratuito con visiere monouso per i passeggeri.

I passeggeri della Business Class su aerei equipaggiati con Qsuite possono godere della grande privacy che questo pluripremiato sedile business offre, grazie alle pareti divisorie scorrevoli per la privacy e alla possibilità di utilizzare l’indicatore “Non disturbare (DND)”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni tra cui Francoforte, Kuala Lumpur, Londra e New York. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e presso HIA, si prega di visitare qatarairways.com/safety.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)