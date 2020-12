Ryanair basa il quarto aereo a Napoli per l’estate 2021

Ryanair ha annunciato che baserà un ulteriore aeromobile all’aeroporto di Napoli come parte del suo operativo per l’estate 2021, offrendo un totale di 46 rotte e una crescita del 20% del traffico Ryanair sull’aeroporto di Napoli.

La base di Napoli di Ryanair prevederà quattro aerei basati (1 in più con un investimento di altri $100 milioni); 46 rotte, tra cui 17 nuove per l’estate 2021; 150 voli settimanali – con un aumento del 20%; collegamenti con destinazioni leisure come Zante, Maiorca e Zara, city break a Edimburgo e Parigi, nonché collegamenti regionali con Alghero, Cagliari e Torino.

Il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness ha dichiarato: “Ryanair è lieta di aggiungere un quarto aeromobile alla base di Napoli, soprattutto in un momento in cui le altre compagnie aeree nella regione stanno operando tagli. Abbiamo sempre avuto un rapporto solido con Napoli, con il nostro primo passeggero all’aeroporto di Napoli nel 2017 e da allora abbiamo fatto volare oltre 6 milioni di viaggiatori da / per la destinazione. Questo investimento sosterrà l’occupazione locale, una migliore connettività, il turismo e la ripresa economica nella regione. Il nostro operativo per l’estate 2021 di Napoli sarà il più consistente finora, con un totale di 46 rotte (comprese 17 nuove rotte) e oltre 150 voli ogni settimana.

Ryanair offre crescita e maggiore connettività tra gli aeroporti europei che offrono operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive. Abbiamo rafforzato la nostra partnership con l’aeroporto di Napoli per garantire la crescita della capacità e migliorare i servizi per i locali, per chi si sposta per affari o per tutti coloro che desiderano visitare la regione.

Per celebrare il nostro annuncio oggi, abbiamo lanciato una promozione con voli a partire da soli 19,99 € disponibili da / per Napoli, per i viaggi fino alla fine di maggio. Questa offerta è disponibile fino alla mezzanotte di giovedì (24 dicembre). Poiché queste tariffe andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi e a prenotare il loro prossimo viaggio sul sito www.ryanair.com quanto prima”.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Napoli, ha dichiarato: “Siamo pienamente dedicati alla ripresa accelerata del trasporto aereo nella nostra regione. L’investimento Ryanair è particolarmente significativo in un momento così difficile ed è un passo fondamentale verso un più rapido miglioramento della connettività aerea, che stimolerà il turismo e l’economia locale legati all’aeroporto di Napoli. Per garantire un transito aeroportuale sicuro, l’Aeroporto di Napoli ha adottato misure sanitarie innovative e a misura di passeggero, utilizzando le più avanzate tecnologie presenti sul mercato. Ora ci aspettiamo sostegno e azioni coordinate da parte delle istituzioni per fornire il quadro giusto per capitalizzare i nostri sforzi”.

(Ufficio Stampa Ryanair)