Qantas e Japan Airlines annunciano l’intenzione di realizzare un joint business

Qantas e Japan Airlines (JAL) hanno annunciato l’intenzione di costituire un nuovo joint business, progettato per servire meglio i clienti che viaggiano tra Australia, Nuova Zelanda e Giappone e supportare la ripresa dell’industria del turismo quando riprenderanno i voli internazionali.

Le compagnie aeree hanno presentato domanda di autorizzazione alle autorità di regolamentazione in Australia e Nuova Zelanda, con una decisione prevista entro sei mesi. Fatta salva questa approvazione normativa, si prevede che il joint business inizierà le operazioni intorno a luglio 2021, quando Qantas ha dichiarato di aspettarsi che il suo international network venga gradualmente riavviato.

Il coordinamento reso possibile attraverso un’attività congiunta consentirebbe a Qantas e JAL di accelerare i voli tra l’Australia e il Giappone prima di quanto sarebbe altrimenti possibile. Le compagnie aeree hanno segnalato l’intenzione di lanciare una nuova rotta tra l’Australia e il Giappone e attendono di annunciare i dettagli una volta che sarà ricevuta l’approvazione normativa, che i confini riapriranno e la domanda riprenda.

In base all’accordo quinquennale proposto, le compagnie aeree offrirebbero vantaggi sostanziali ai clienti e contribuirebbero ad accelerare la ripresa dei tourism, trade and corporate travel links tra Australia e Giappone.

– Un rapporto code-share ampliato e orari ottimizzati sui voli tra l’Australia e la Nuova Zelanda e il Giappone, aprendo più collegamenti a più destinazioni oltre i principali gateway. I clienti Qantas avrebbero accesso a 14 nuove destinazioni in codeshare in Giappone e i clienti JAL avrebbero accesso a 15 nuove destinazioni in codeshare in Australia e Nuova Zelanda.

– Frequent flyer benefits migliorati per i Qantas and JAL customers, tra cui un aumento dell’accumulo di Qantas points o JAL miles su rotte nell’ambito del joint business al di là di quanto è possibile oggi.

– Miglioramenti nell’esperienza del cliente, inclusi processi semplificati e investimenti in prodotti e servizi in volo e a terra.

– Maggiori opportunità di viaggio premium, con Qantas in grado di offrire ai clienti un maggior numero di posti Business e Premium Economy sui voli operati da JAL.

– Coordinamento di prezzi, orari, vendite e marketing, per sviluppare prodotti di viaggio nuovi e migliorati, offrendo più scelta ai clienti.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che il joint business svolgerà un ruolo vitale nel rilanciare i legami commerciali con la terza economia mondiale e offrirà vantaggi significativi ai clienti che viaggiano tra l’Australia e il Giappone: “Circa mezzo milione di persone hanno visitato l’Australia dal Giappone nel 2019. Vogliamo vedere che il turismo riprenda e cresca ulteriormente, rendendo più facile la visita per i viaggiatori giapponesi. L’attività congiunta significa che saremo in grado di costruire sulla nostra relazione esistente con JAL attraverso oneworld per offrire più rotte, migliori collegamenti di volo e più vantaggi ai frequent flyer”.

Il presidente di Japan Airlines, Yuji Akasaka, ha aggiunto: “Da oltre 50 anni, JAL e Qantas hanno operato voli tra il Giappone e l’Australia, a dimostrazione del nostro impegno reciproco a sostenere e rafforzare le relazioni diplomatiche costruite dai due paesi. Riteniamo che un’attività congiunta con Qantas consentirà una ripresa più rapida tra i due paesi, con la capacità di espandere la connettività all’interno dei rispettivi domestic network di ciascun vettore, fornendo più scelta ai clienti e opportunità di crescita per i viaggi”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)