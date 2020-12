Emirates SkyCargo trasporta il primo lotto di vaccini Pfizer-BioNTech COVID-19 per la Dubai Health Authority

Emirates SkyCargo ha raggiunto un’altra pietra miliare trasportando per la prima volta i vaccini COVID-19 prodotti da Pfizer-BioNTech negli Emirati Arabi Uniti per la Dubai Health Authority (DHA). I vaccini sono stati trasportati da Bruxelles con il volo Emirates EK 182 il 22 dicembre 2020, con arrivo al Dubai International Airport (DXB) alle 22.15 ora locale.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Group, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di trasportare il primo lotto di vaccini Pfizer COVID-19 negli Emirati Arabi Uniti per conto della Dubai Health Authority. Il nostro ecosistema sanitario ha svolto un ruolo assolutamente fondamentale in ogni fase della lotta contro il COVID-19. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato incessantemente nell’ultimo anno per proteggere la vita delle persone più vulnerabili contro la malattia. In riconoscimento del loro immenso contributo per il benessere di tutti negli Emirati Arabi Uniti, è stato un nostro onore trasportare questi vaccini gratuitamente sul nostro volo”.

Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo, ha dichiarato: “In Emirates SkyCargo stiamo facendo la nostra parte per unirci agli sforzi di Dubai per combattere la pandemia COVID-19. Grazie alla gestione efficace della pandemia da parte della leadership visionaria di Dubai, la città ha mantenuto la sua posizione di hub logistico globale per il collegamento di carichi vitali tra cui DPI, forniture mediche, vaccini, cibo e altri articoli essenziali. Emirates SkyCargo ha istituito il più grande airside hub del mondo dedicato alla distribuzione di vaccini COVID-19 e siamo pronti a supportare non solo Dubai, ma paesi di tutto il mondo, compresi i mercati con cool chain infrastructure limitate, con le nostre capacità avanzate. Trasportando i vaccini COVID-19 attraverso la nostra vasta rete, non vediamo l’ora di aiutare le persone in tutto il mondo a rimettersi in piedi dopo l’impatto devastante della pandemia”.

All’arrivo a DXB, i contenitori con i vaccini sono stati scaricati in via prioritaria dall’aereo e quindi portati alla Emirates SkyCargo dedicated pharma facility, Emirates SkyPharma, in attesa dell’autorizzazione per la consegna.

Emirates SkyCargo non è estranea al trasporto di vaccini e altri carichi farmaceutici sensibili alla temperatura. Il vettore ha più di due decenni di esperienza nel trasporto di prodotti farmaceutici sui suoi aerei e ha istituito strutture all’avanguardia certificate EU GDP dedicate allo stoccaggio e alla movimentazione di carichi farmaceutici a Dubai. Emirates SkyCargo ha anche istituito un global Pharma Corridors programme, lavorando con operatori di terra e aeroporti locali nelle principali stazioni di origine e destinazione farmaceutica per una maggiore protezione della catena del freddo. L’attuale pharma network copre oltre 30 città in tutto il mondo, compresa Bruxelles.

Più recentemente, Emirates SkyCargo ha istituito il più grande dedicated airside storage and distribution hub for COVID-19 vaccines a Dubai, con la capacità di immagazzinare fino a circa 10 milioni di dosi di vaccino a una temperatura compresa tra 2 e 8° C. Con la sua infrastruttura avanzata, il vasto network e la wide-body aircraft fleet, Emirates SkyCargo può trasportare i vaccini COVID-19 in modo rapido e sicuro dalle sedi di produzione alle destinazioni in sei continenti. Emirates SkyCargo ha già avviato la distribuzione di vaccini COVID-19 da una vasta gamma di produttori e aree geografiche.

