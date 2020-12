Bombardier annuncia la vendita di 10 Challenger 350 Business Jet

Bombardier annuncia un ordine fermo per 10 velivoli Challenger 350 in una transazione del valore di 267 milioni di dollari USA, sulla base dei prezzi di listino 2020. L’impegno, da parte di un cliente non divulgato, rappresenta uno dei più grandi ordini di business jet del 2020.

“Questo ordine evidenzia l’enorme valore che i clienti attribuiscono alle capacità ineguagliabili dei nostri aeromobili”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Il portafoglio appena aggiornato di Bombardier e il service network in crescita consentono alla società di rispondere al crescente interesse per la private aviation e la maggiore sicurezza che fornisce”.

“Il Bombardier Challenger 350 detiene l’ambito titolo di best-selling super midsize business jet da quando è entrato in servizio sei anni fa e continua a rafforzare la sua posizione con miglioramenti delle performance e aggiornamenti della cabina. I passeggeri esigenti cercano il business jet Challenger 350 grazie al suo design spazioso ed elegante, all’ambiente produttivo, all’abitacolo silenzioso e al volo fluido”, afferma Bombardier.

Con true seats full, tanks full, 3.200 nautical mile range, il business jet Challenger 350 può collegare New York a Los Angeles o Londra e Parigi a Dubai senza scalo.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)