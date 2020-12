Qatar Airways e China Southern Airlines lanciano il codeshare

Qatar annuncia che la prima fase della codeshare cooperation con China Southern Airlines è iniziata con il vettore cinese che inserisce il proprio codice sui voli Qatar Airways tra Guangzhou e Doha. I voli sono già disponibili per la vendita con i primi voli in codeshare a partire dal 27 dicembre 2020.

Questo codeshare agreement è il primo passo nel rafforzamento della cooperazione tra le due compagnie aeree, poiché Qatar Airways ha acquisito il 5% di China Southern Airlines nel dicembre 2018. I voli in codeshare consentiranno ai passeggeri di China Southern Airlines di prenotare viaggi sui voli di Qatar Airways tra Guangzhou e Doha e oltre verso più di 60 destinazioni in Africa, Europa e Medio Oriente. La fase successiva dell’accordo di codeshare vedrà il vettore cinese inserire il proprio codice anche sui voli Qatar Airways tra Pechino e Doha, una volta abolite le attuali restrizioni per i voli in entrata e in uscita dalla Cina.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare la codeshare cooperation con China Southern Airlines, fornendo ai nostri passeggeri una connettività senza interruzioni tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente verso più di 60 destinazioni in Africa, Europa e nel Medio Oriente. Dall’investimento di Qatar Airways Group in China Southern Airlines nel 2018, le nostre due compagnie aeree hanno lavorato a stretto contatto sviluppando opportunità per migliorare la customer experience per i nostri milioni di passeggeri che viaggiano attraverso l’Hamad International Airport. L’inizio dei voli in codeshare è il primo passo naturale e non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente il nostro stretto rapporto con China Southern Airlines in futuro”.

Wu Guoxiang, China Southern Airlines SVP Corporate and International Relations, ha dichiarato: “Abbiamo grandi aspettative per la partnership tra Qatar Airways e China Southern Airlines. Durante il 2020 il settore aereo globale ha affrontato sfide senza precedenti e non vediamo l’ora di una rapida ripresa. Riteniamo che la cooperazione bilaterale sarà un elemento importante nel processo di ripresa dell’industria e promuoverà notevolmente la connettività aerea tra paesi e regioni. La nostra collaborazione con Qatar Airways è solo una di queste potenti combinazioni. Qatar Airways è una Five-Star Airline by SKYTRAX, con un servizio in volo pluripremiato e prodotti innovativi e China Southern è impegnata nello sviluppo di world-class service brands che combinano ‘affinity and refinement’, per offrire una straordinaria esperienza di viaggio a tutti i passeggeri”.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente è composta da oltre 100 destinazioni, con la previsione di aumentare a 129 entro la fine di marzo 2021. Con l’aggiunta di più frequenze sugli hub chiave, Qatar Airways offre una connettività impareggiabile ai passeggeri, consentendo loro di modificare facilmente le date del viaggio o la destinazione, se necessario.

