Etihad Airways introduce i charter flight services

Etihad Airways ha ampliato la propria attività con il lancio di charter and special flight services.

Completamente personalizzabili, gli ospiti business e leisure possono scegliere tra una varietà di opzioni di volo tra cui un dedicated passenger service, cargo only flight o un passenger and cargo package combinato.

Alex Featherstone, Vice President Network Planning & Alliances, Etihad Airways, ha dichiarato: “Mentre la pandemia COVID-19 continua ad avere un impatto sul settore dell’aviazione commerciale, i voli charter forniscono una conveniente alternativa al viaggio, fornendo ai clienti la flessibilità di scegliere orario di partenza, destinazione e itinerario”.

Quest’anno, Etihad ha effettuato oltre 500 charter tra cui voli passeggeri, governativi e umanitari. Oltre 3,8 milioni di tonnellate di merci sono state trasportate per il governo di Abu Dhabi nell’ambito del programma di aiuti nazionali utilizzando servizi charter.

Etihad Wellness, il programma per la salute e la sicurezza della compagnia aerea, garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene sui voli charter in ogni fase del viaggio del cliente. Ciò include Wellness Ambassador appositamente formati, i primi nel settore, che sono stati introdotti dalla compagnia aerea per fornire informazioni sanitarie e assistenza di viaggio essenziali a terra e su ogni volo. Nell’ambito del programma Etihad Wellness, la copertura assicurativa globale COVID-19 è inclusa per tutti i passeggeri che viaggiano con Etihad.

Etihad opera anche charters flights per squadre sportive, tra cui un volo last minute per il Manchester City Football Club nel 2019 per aiutarli a continuare il tour pre-stagionale in Asia dopo aver affrontato un ritardo nel loro viaggio iniziale.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)