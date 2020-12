Qatar Airways e Oman Air espandono il loro accordo di code-share

Qatar Airways continua ad espandere il suo portfolio di partnership strategiche a livello globale firmando un expanded code-share agreement con Oman Air, che aumenterà la connettività e fornirà opzioni di viaggio più flessibili per i clienti di entrambe le compagnie aeree. L’expanded code-share agreement è il primo passo per rafforzare ulteriormente la cooperazione strategica tra le due compagnie aeree iniziata nel 2000. Le vendite delle destinazioni aggiuntive inizieranno nel 2021.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra code-share cooperation con Oman Air, una delle principali compagnie aeree della regione del Golfo. Ora più che mai, è importante rafforzare le partnership strategiche in tutto il settore per ottimizzare le nostre operazioni e fornire connettività continua verso centinaia di destinazioni in tutto il mondo per i nostri passeggeri. Dal 2000 entrambe le compagnie aeree hanno visto i vantaggi che la cooperazione commerciale ha portato, fornendo ai nostri passeggeri un servizio impareggiabile e una maggiore flessibilità per viaggiare quando vogliono. Non vedo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione commerciale con Oman Air per fornire ancora più vantaggi ai nostri clienti”.

Abdulaziz Al Raisi, Oman Air Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra cooperazione commerciale con Qatar Airways, che semplificherà i voli per i viaggiatori di tutto il mondo per godersi la cultura, la bellezza paesaggistica e l’ospitalità dell’Oman e facilitare i viaggi per coloro che visitano il Sultanato dell’Oman per le opportunità di business in rapida crescita in una vasta gamma di settori. L’espansione del nostro accordo di code-share è solo il primo passo e non vediamo l’ora di lavorare con Qatar Airways per rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica, per migliorare la business and leisure travel experience per i nostri clienti in Oman e in tutto il mondo”.

L’espansione del code-share aumenterà in modo significativo il numero di destinazioni disponibili per i passeggeri di Oman Air da tre a 65 nel network di Qatar Airways in Africa, Americhe, Asia Pacifico, Europa, India e Medio Oriente. I passeggeri di Qatar Airways beneficeranno anche di connettività aggiuntiva, con la possibilità di prenotare viaggi su altre sei destinazioni in Africa e in Asia nel network di Oman Air. Entrambe le compagnie aeree esploreranno anche una serie di iniziative commerciali e operative congiunte per ottimizzare ulteriormente la loro partnership.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente raggiunge 110 destinazioni, con piani per aumentarle a 129 entro la fine di marzo 2021.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)