Emirates porta l’A380 experience a nuovi livelli e svela la Premium Economy

Emirates sta portando la sua esperienza con l’A380 a un livello superiore, con la presentazione di un nuovo Premium Economy cabin product, insieme a miglioramenti e un aspetto rinnovato in tutte le cabine a bordo del suo nuovo A380.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “L’A380 di Emirates è già una delle esperienze di viaggio più ambite nei cieli e ora lo abbiamo reso ancora migliore. Mentre altri riducono, Emirates sta lavorando duramente per ripristinare i prodotti e i servizi che abbiamo dovuto sospendere o modificare a causa di precauzioni contro la pandemia e per introdurre nuove offerte e miglioramenti. Fedele alla nostra promessa di volare meglio, Emirates continua a investire per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile”.

La compagnia aerea ha ricevuto il suo ultimo A380 dalla Hamburg facility di Airbus la scorsa settimana e il suo ordine rimanente di 5 A380 sarà anch’esso consegnato con cabine premium economy nel 2021 e 2022. I posti premium economy di Emirates saranno installati anche su alcuni dei Boeing 777X che entreranno a far parte della flotta nel 2023. Emirates sta valutando i piani per il retrofit della sua flotta A380 esistente.

Commentando le cabine premium economy di Emirates, Sir Tim ha dichiarato: “Il nostro prodotto Premium Economy è stato accuratamente sviluppato in linea con il posizionamento del brand Emirates come full-service airline di alta qualità. Le nostre First, Business and Economy experiences hanno reimpostato gli standard del settore quando sono state introdotte e siamo fiduciosi che la nostra Premium Economy lascerà il segno anche come offerta premium distinta. Fino a quando non avremo un numero sufficiente di posti nel nostro inventario da portare sul mercato, intendiamo offrire l’Emirates Premium Economy experience come complimentary upgrade a clienti di valore. Opereremo il nostro nuovo A380 su varie rotte, in modo che i nostri clienti possano sperimentare la nostra ultima offerta in tutte le classi”.

Emirates annuncerà i dettagli su dove verranno operati i suoi A380 con Premium Economy nelle prossime settimane.

Premium Economy: comfort e spazio

Emirates ha svelato oggi i dettagli della sua attesa premium economy cabin, che offre 56 posti in un layout di cabina 2-4-2.

Con un pitch generoso fino a 40 pollici, il sedile premium economy di Emirates è largo 19,5 pollici ed è reclinabile di 8 pollici in una comoda posizione a culla, con ampio spazio per allungarsi. Rivestito in pelle color crema antimacchia con dettagli delle cuciture e una finitura del pannello in legno simile alla Business Class, ogni sedile è progettato per offrire un comfort e un supporto ottimali, con poggiatesta regolabili in 6 posizioni, poggia polpacci e poggiapiedi.

Ogni posto è dotato di uno schermo da 13,3 pollici, uno dei più grandi della sua categoria, per godersi l’ineguagliabile gamma di musica, film, TV, notizie e altri contenuti sul pluripremiato ice di Emirates.

I clienti troveranno anche dettagli tra cui punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale.

La Premium Economy Emirates si trova nella parte anteriore del main deck, con 3 bagni dedicati ai clienti.

First Class: ancora più privacy e lusso

Su questo ultimo A380 di Emirates, le 14 First Class private suites della compagnia sono state migliorate rispetto alle suite originali, essendo leggermente più ampie e con porte più alte, per una privacy e un comfort ancora maggiori.

Anche i dettagli e le finiture della cabina sono stati rinnovati con nuovi motivi e colori, dalle ampie scale che conducono dal main deck all’upper deck, alle finiture di design rinnovate e agli accessori moderni nella Shower Spa.

Business Class: nuove finiture di lusso

Emirates ha mantenuto i suoi popolari A380 Business Class seats, che offrono accesso diretto al corridoio per ogni passeggero, si reclinano in una fully-flat position, offrono personal mini bar, ampio spazio per personal storage e un alto grado di privacy.

Tutti i 76 posti sono stati rinnovati per presentare rivestimenti in pelle color champagne e finiture in legno, ispirate ai jet executive, simili alla Business Class del Boeing 777 di Emirates.

Lo stesso schema cromatico classico è stato applicato anche alla Onboard Lounge sul retro dell’upper deck, ad uso esclusivo dei passeggeri di First e Business Class.

Economy: gamechanger seats

Emirates ha sostituito tutti i 338 Economy seats a bordo del suo nuovo A380 con sedili dal design ergonomico dotati di poggiatesta interamente in pelle e flexible side panels che possono essere regolati verticalmente per un supporto ottimale.

Questo ultimo modello di sedile è un passo avanti rispetto alla versione attualmente installata sul Boeing 777 di Emirates. È più leggero, senza compromettere il comfort o la funzionalità. Ogni sedile presenta un’elegante finitura con venature di legno sui tavolini e uno schermo personale da 13,3 pollici per godersi il pluripremiato ice di Emirates.

Interni della cabina rinnovati

In tutti gli Emirates A380 interior, i clienti vedranno nuove finiture e tocchi di design con il Ghaf (prosopis cineraria) tree motif, nonché la combinazione di colori champagne pulita e ariosa, con pannelli in legno e accenti bronzo dagli ultimi Boeing 777 di Emirates.

Pianta sempreverde autoctona, il Ghaf è considerato l’albero nazionale degli Emirati Arabi Uniti e ha un profondo significato culturale ed ecologico.

Tutte le classi di cabina sono dotate dell’ultima generazione del pluripremiato ice inflight entertainment system di Emirates, che offre una qualità dell’immagine migliorata e superiore. Ogni in-seat screen presenterà ultra-wide viewing angles, capacitive touch screen, LED backlight e full HD display.

