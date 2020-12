News Brevi – 29.12.2020

OPERAZIONE EOS PER LA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI: CONSEGNATE TUTTE LE DOSI PER IL V-DAY – Le dosi, stoccate sabato 26 dicembre presso l’ospedale Spallanzani di Roma, sono state distribuite dalle Forze Armate nelle altre Regioni in modo da consentire all’intero Paese di partecipare il 27 dicembre al “Vaccine day europeo”. Il piano del Ministero della Difesa (leggi anche qui), guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. Dall’Ospedale Spallanzani, una parte dei vaccini è partita via terra per raggiungere le destinazioni nel raggio di 300 Km, un’altra parte è giunta a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) hanno raggiunto le mete più lontane. 1 aereo C27 AM: Pratica – Cagliari – Palermo; 1 aereo C27 AM: Pratica – Milano – Villafranca (Verona); 1 aereo Dornier EI: Pratica – Lamezia Terme con successivo trasporto a Catanzaro a bordo di un mezzo dell’Esercito; 1 aereo Dornier EI: Pratica – Firenze – Bologna – Ancona; 1 aereo P180 MM: Pratica – Bari con successivo trasporto su gomma anche a Potenza. I restanti vaccini hanno raggiunto le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari. (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

IBERIA PORTA IN SPAGNA I PRIMI VACCINI SU SCHEDULED FLIGHT – Una nuova spedizione di vaccini Pfizer Covid-19 è ora in Spagna. Iberia è stata la prima compagnia aerea a trasportarla, poiché in precedenza veniva spedita con veicoli stradali speciali, elicotteri o aerei militari. I pallet, del peso di 66 e 69 kg, hanno raggiunto Madrid ieri sera alle 22:00 sullo scheduled flight IB3205 di Iberia da Bruxelles. Sono stati trasportati in un refrigerated hold. Con una scorta della polizia i pallet sono stati immediatamente portati nelle strutture refrigerate del cargo terminal. Successivamente sono stati collocati a bordo di un Iberia freighter per il cargo flight IB9011 che è decollato alle 04:00, con arrivo alle 06:00 ora locale a Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria, dove è stato scaricato un pallet. Il cargo ha poi proseguito con l’altro pallet verso Santa Cruz, sull’isola di Tenerife, dove è atterrato alle 07:50. La scorsa primavera Iberia ha effettuato quasi 100 voli verso la Cina per ritirare DPI e altre forniture mediche per l’epidemia Covid-19. Ora la compagnia aerea è pronta a consegnare il vaccino ovunque sia necessario. Iberia, insieme a IAG Cargo, dispone di un prodotto specifico per il trasporto e il trattamento di materiale farmaceutico, “Constant Climate”, con veicoli refrigerati per il trasferimento dall’aereo al terminal e viceversa, impianti per cold storage nei cargo terminals e aerei che possono trasportare questa merce in sicurezza.