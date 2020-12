GE Aviation: SkyWest Airlines raggiunge 25 milioni di ore di volo con i motori CF34

SkyWest Airlines, una consociata interamente controllata da SkyWest, Inc., è il primo operatore del GE Aviation CF34 aircraft engine a raggiungere 25 milioni di engine flight hours.

SkyWest ha raggiunto il traguardo il 22 dicembre. Il primo SkyWest CF34-3B engine è entrato in servizio nel 1994, installato sul CRJ200 prodotto da Bombardier. Da allora, SkyWest è cresciuta fino a diventare il più grande operatore di motori CF34 di GE e il più grande regional aviation operator al mondo.

“Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con GE Aviation”, ha affermato Chip Childs, Presidente e CEO di SkyWest. “Questo traguardo storico è significativo e siamo fiduciosi che l’affidabile famiglia di motori CF34 di GE ci servirà bene per molti anni a venire”.

La SkyWest fleet comprende attualmente più di 1.200 motori CF34-3B, -8C e -8E.

“Siamo onorati della fiducia di SkyWest nei motori CF34 per connettere i viaggiatori in tutto il Nord America al mondo. Per un solo operatore raggiungere 25 milioni di ore di volo con motori GE Aviation sottolinea l’importanza dei nostri high-performing products nelle loro operazioni”, ha affermato Cristina Seda-Hoelle, general manager of GE Aviation Regional and Business Aviation Engines and Services.

GE Aviation annuncia inoltre che SkyWest ha esteso un TrueChoice™ CF34-8 Material Support Agreement per 17 anni, fino al 2037. In base a questo TrueChoice agreement, gli oltre 700 motori CF34-8C e -8E di SkyWest riceveranno material upgrades per high-pressure compressor, high pressure-turbine and combustor alla successiva engine scheduled overhaul visit. Gli upgrade migliorano ulteriormente la durata del CF34-8 e il time on wing, riducendo le unscheduled engine removals per la manutenzione.

“Come parte della partnership di lunga data delle nostre due società, l’extended Material Support Agreement afferma il valore che SkyWest Airlines attribuisce alla famiglia di motori CF34 e siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con SkyWest Airlines”, ha affermato Jason Tonich, vice president and general manager of GE Aviation Global Sales & Marketing.

Nel 1992, la famiglia di motori CF34 di GE ha contribuito a lanciare una nuova era nella regional jet aviation e continua a stabilire lo standard per performance, durata e affidabilità. Più di 4.000 motori CF34 sono in servizio complessivamente e la engine family ha accumulato più di 175 milioni di engine flight hours su aeromobili Bombardier, Embraer e COMAC.

L’engine program’s dispatch reliability rate del 99,96% significa che il CF34 ha un ritardo o cancellazione ogni 2.500 partenze.

Tutti i GE Aviation commercial jet products, inclusi i motori CF34, possono essere ottimizzati per una migliore fuel efficiency e possono operare con approved Sustainable Aviation Fuel (SAF).

(Ufficio Stampa GE Aviation)