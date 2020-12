Ukraine International Airlines (UIA) espande la collaborazione con AVIAREPS

Ukraine International Airlines (UIA) è una compagnia aerea ucraina fondata nel 1992 e con base nel maggiore aeroporto del paese, il Boryspil International Airport, nella capitale Kiev. Dopo la Scandinavia e il Benelux, UIA ha scelto di estendere la propria fruttuosa collaborazione con AVIAREPS AG Group anche all’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio brand nei vari segmenti di traffico e presidiando i relativi canali distributivi naturali, sviluppando le vendite sulle destinazioni finali servite attraverso il proprio hub. Dal primo dicembre, AVIAREPS si occupa delle attività di promozione vendite e pubbliche relazioni per UIA nel mercato Italiano.

Grazie a una flotta composta da 35 aeromobili, dal suo hub presso l’aeroporto internazionale “Boryspil” di Kyiv (KBP) UIA collega l’Ucraina con 38 paesi in Europa, Asia, America, Africa e Medio Oriente. Il vettore effettua 1.100 voli internazionali e nazionali a settimana e offre collegamenti con i voli delle compagnie aeree partner, rendendo accessibili oltre 3.000 destinazioni in tutto il mondo. Avvantaggiandosi della rete globale e del know how di AVIAREPS, la compagnia sarà in grado di espandere ulteriormente la propria presenza internazionale e aumentare il numero dei passeggeri in partenza dall’Italia.

A proposito della scelta di AVIAREPS, Marina Tregubova, Head of Commercial for North & South Europe and Baltics di UIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nomina di AVIAREPS come GSA e referente marketing di Ukraine International Airline in Italia. Siamo sicuri che grazie alla loro professionalità, competenza, conoscenza e impegno, che ben conosciamo e apprezziamo, riusciremo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano”.

Giulio Santoro, GM Italy & VP South Europe di AVIAREPS, ha commentato: “Dopo aver consolidato la nostra partnership in Scandinavia, Olanda e Belgio, come Gruppo siamo molto orgogliosi di sostenere ulteriormente lo sviluppo internazionale di UIA estendendo la nostra collaborazione strategica anche all’Italia. Oltre ai crescenti scambi e alle innumerevoli sinergie tra il nostro paese e l’Ucraina agevolate dai frequenti voli diretti offerti da Ukraine International Airlines in partenza dall’Italia verso la sua affascinante capitale, sarà presto possibile raggiungere con comodi collegamenti le tante destinazioni proposte dal vettore nazionale ucraino attraverso il proprio hub a prezzi e condizioni particolarmente convenienti”.

(Ufficio Stampa Aviareps)