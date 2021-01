Qatar Airways anticipa il lancio dei voli per Seattle al 29 gennaio 2021

Qatar Airways annuncia che anticiperà il lancio dei suoi quattro voli settimanali per Seattle dal 15 marzo al 29 gennaio 2021. La compagnia aerea opererà un servizio quattro volte alla settimana, operato con il suo Boeing 777 dotato di 42 posti in Business Class e 312 posti in Economy Class.

I passeggeri che viaggiano da e verso gli Stati Uniti, compresa Seattle, possono usufruire del miglior posto in Business Class, con Qatar Airways che opera Qsuite su tutte le 11 rotte statunitensi. La disposizione dei Qsuite seats è in una configurazione 1-2-1, che fornisce ai passeggeri il prodotto di Business Class più spazioso, completamente privato, confortevole e socialmente distanziato, con le sue esclusive porte scorrevoli. I passeggeri possono anche rimanere in contatto con familiari, amici e colleghi grazie alla connettività ‘Super Wi-Fi’ disponibile a bordo di tutti i voli verso Seattle.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways si impegna a migliorare la sua connettività con il mercato statunitense. Anticipare il lancio dei voli per Seattle, la nostra seconda nuova destinazione negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, incarna questo impegno. Con i voli per la più grande città dello Stato di Washington, la nostra rete statunitense crescerà fino a raggiungere 11 gateway, superando il numero di destinazioni che operavamo negli Stati Uniti prima del COVID-19. Non vediamo l’ora di lanciare il nostro servizio verso Seattle e di connetterci con l’hub del nostro futuro partner oneworld, Alaska Airlines”.

Il Port of Seattle Commission President, Peter Steinbrueck, ha dichiarato: “Nonostante la pandemia mondiale, il nuovo servizio di Qatar Airways per SEA dimostra la forza e la resilienza della nostra regione come importante destinazione di viaggio globale. Ci impegniamo a migliorare l’esperienza dei viaggiatori globali e continueremo a investire con fiducia in progetti come gli International Arrivals Facility and North Satellite Modernization programs di SEA”.

Seattle è la settima nuova destinazione aggiunta da Qatar Airways dall’inizio della pandemia. Il lancio dei voli per Seattle aumenterà l’U.S. network di Qatar Airways a 66 voli settimanali verso 11 destinazioni negli Stati Uniti, collegandosi poi a centinaia di città americane attraverso partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue. Seattle si unisce alle destinazioni statunitensi esistenti tra cui Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL) , San Francisco (SFO) e Washington, DC (IAD).

A ulteriore dimostrazione del suo impegno nei confronti del mercato statunitense, il 15 dicembre 2020 Qatar Airways ha lanciato una frequent flyer partnership con Alaska Airlines e prevede di implementare la codeshare cooperation con la compagnia aerea, in linea con l’adesione a oneworld nel marzo 2021, integrando la sua esistente forte partnership con il collega membro di oneworld, American Airlines.

I passeggeri che viaggiano da o verso Seattle possono usufruire di opzioni di viaggio più flessibili tramite l’Hamad International Airport (HIA). Qatar Airways attualmente opera più di 800 voli settimanali verso oltre 110 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo 2021 Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 129 destinazioni, di cui 21 in Africa, 13 nelle Americhe, 30 in Asia-Pacifico, 38 in Europa, 12 in India e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un intenso programma di frequenze giornaliere o più.

Durante la pandemia, Qatar Airways non ha mai smesso di volare negli Stati Uniti per portare più di 260.000 americani a casa, con voli per Chicago e Dallas-Fort Worth mantenuti durante l’intero periodo. La compagnia ha continuato a crescere e innovare dall’inizio della pandemia con politiche di prenotazione flessibili, misure complete di salute e sicurezza e un network affidabile.

Orario dei voli verso Seattle: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Da Doha (DOH) a Seattle (SEA), QR719, partenza 08:00, arrivo 12:20.

Da Seattle (SEA) a Doha (DOH), QR720, partenza 17:05, arrivo 17:15 + 1

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)