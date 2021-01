News Brevi – 31.12.2020

S7 AIRLINES RIPRENDE I VOLI DA MILANO E ROMA PER MOSCA – S7 Airlines ha ripreso i voli da Milano e Roma per Mosca. Per Roma Fiumicino, a partire dal 29 dicembre, con servizio effettuato il martedì: S7 3621, Mosca 11:00 – Roma 12:55; S7 3622, Roma 13:55 – Mosca 19:45. Per Milano Malpensa, a partire dal 30 Dicembre 2020, con servizio effettuato ogni mercoledì: S7 3633, Mosca 11:35 – Milano 13:15; S7 3634, Milano 14:15 – Mosca 19:50. L’imbarco dei voli da Mosca sarà autorizzato per tutte quelle categorie di passeggeri che sono autorizzati ad entrare in Italia. I cittadini stranieri che hanno diritto di ingresso nella Federazione Russa dovranno presentare prima dell’imbarco un certificato che attesti la negatività al Covid a seguito di PCR test. Il certificato dovrà essere stato emesso non prima di 72 ore dall’imbarco, in Inglese o in Russo. Info su: https://www.s7.ru/en/info/notification/international-updates/#italy.

AMERICAN AIRLINES OTTIENE LA STAR ACCREDITATION DAL GLOBAL BIORISK ADVISORY COUNCIL (GBAC) – American è la prima compagnia aerea ad ottenere la GBAC STAR™ accreditation dal Global Biorisk Advisory Council (GBAC) per l’intera flotta di aeromobili e le Admirals Club lounges. STAR è un performance-based program basato sulle pratiche che stabiliscono efficaci metodi di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive, per rispondere a epidemie e pandemie come il coronavirus (COVID-19) e riprendersi da esse. “GBAC STAR è il gold standard per garantire che le nostre strutture e gli aerei dispongano dei protocolli di pulizia, disinfezione e prevenzione delle infezioni più efficaci e approvati dagli esperti per combattere il COVID-19”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer, American Airlines. “Il raggiungimento di questo riconoscimento è una testimonianza delle innumerevoli ore di ricerca, pianificazione e lavoro che il team ha dedicato per garantire ai nostri clienti l’ambiente più sicuro possibile quando volano con noi”. L’accreditamento GBAC STAR viene assegnato solo dopo una revisione approfondita e dettagliata da parte dei microbial-pathogenic leaders che fanno parte di GBAC. Il raggiungimento di GBAC STAR significa che questi esperti hanno stabilito che gli aerei e le lounge di American hanno un piano completo per: stabilire e mantenere un programma di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive per ridurre al minimo i rischi associati ad agenti infettivi come SARS-CoV-2, il virus responsabile del COVID-19; garantire che i protocolli di pulizia, le tecniche di disinfezione e le pratiche di lavoro adeguate siano in atto per combattere i rischi biologici e le malattie infettive; lavorare con cleaning professionals altamente formati per la risposta a epidemie e malattie infettive. “Lodiamo American per il suo impegno a soddisfare uno standard più elevato di pulizia e disinfezione per tutti i suoi componenti”, ha affermato il GBAC Executive Director, Patricia Olinger.