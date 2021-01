Qatar Airways Cargo aggiunge tre nuovi Boeing 777 Freighter alla sua flotta

Qatar Airways ha preso in consegna tre nuovi Boeing 777 Freighter, portando la sua flotta totale a 30 freighter, composta da due Boeing 747 Freighter, 24 Boeing 777 Freighter e quattro Airbus A330 Freighter. Ciò segna anche la consegna del 200° 777 Freighter. La tripla consegna arriva mentre l’air freight sta giocando un ruolo fondamentale durante la pandemia COVID-19, incluso il trasporto di vaccini appena approvati, e si prevede che aumenterà di oltre il 4% nei prossimi due decenni.

Qatar Airways Cargo introdurrà questi freighters sulle sue long haul scheduled routes e li opererà anche come cargo charters, supportando il commercio globale e il movimento di merci sensibili al tempo e alla temperatura.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con l’arrivo di questi nuovi cargo, stiamo iniettando la capacità necessaria nel mercato per aiutare a supportare le supply chain globali in un momento critico durante la pandemia. La capacità aggiuntiva ci consentirà di supportare la logistica attorno alla vaccinazione COVID-19, che si prevede rappresenterà una delle maggiori sfide logistiche per l’industria. L’efficienza nei consumi, il range elevato e la capacità dei 777F aiuteranno la nostra compagnia aerea ad essere più sostenibile e ad operare voli non-stop aggiuntivi verso ulteriori destinazioni in tutto il mondo, facilitando il movimento di merci sensibili al tempo e alla temperatura. Con i nostri investimenti in innovazione e flotta, siamo in grado di soddisfare le esigenze logistiche dei nostri clienti e supportare la continuità del commercio globale”.

Ihssane Mounir, senior vice president, Commercial Sales and Marketing, The Boeing Company, ha dichiarato: “Durante questi tempi difficili, Qatar Airways Cargo ha trasportato aiuti umanitari e beni medici a chi ne ha bisogno e siamo orgogliosi che la loro flotta in crescita di 777 Freighter sta sostenendo uno sforzo così lodevole. Apprezziamo profondamente la nostra partnership di lunga data con Qatar Airways e la loro fiducia nei 777 Freighter come spina dorsale delle loro vaste global air cargo operations”.

Il Boeing 777 Freighter è un efficiente long-range and high-capacity freighter, dotato di motori General Electric GE90-110B1. Il 777F ha una revenue payload capability di oltre 102 tonnellate. Può volare 4.970 miglia nautiche (9.200 chilometri) e trasportare un full payload di 224.900 libbre (102.010 kg), rendendolo il twin-engine freighter con il maggior range.

Durante la crisi COVID-19, Qatar Airways Cargo ha aiutato a trasportare forniture essenziali, prodotti farmaceutici, deperibili e altri carichi vitali in tutto il mondo attraverso belly-hold cargo su passenger flights e freighters. Ha continuato a operare i suoi scheduled freighters, insieme a più di 500 freight charters con merci di soccorso, dispositivi di protezione individuale e assistenza medica nei paesi colpiti, dimostrando la sua agilità e resilienza.

Il vettore ha anche lavorato a stretto contatto con i governi e le ONG per trasportare oltre 250.000 tonnellate di forniture mediche e di aiuti in tutto il mondo, con scheduled and charter services. Ciò equivale a circa 2.500 Boeing 777 Freighter a pieno carico.

Inoltre, il cargo carrier ha anche convertito sei dei suoi Boeing 777-300ER (Extended Range) aircraft per operare cargo-only flights, introducendo ulteriori 137 metri cubi di cargo volume per volo oltre la lower deck cargo capacity di 156 metri cubi per volo. In qualità di leader nel cargo market, Qatar Airways Cargo sta aprendo la strada al futuro, per una air cargo industry sostenibile e più socialmente responsabile.

Il 777 Freighter è ora il cargo più venduto di Boeing. Dall’inizio del programma nel 2005, i clienti di tutto il mondo hanno ordinato 242 777 Freighter, di cui un record di 45 unità nel 2018. Boeing, leader di mercato in air cargo aircraft, fornisce oltre il 90% della dedicated freighter capacity in tutto il mondo, inclusi new production and converted freighters.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Boeing – Photo Credits: Boeing)