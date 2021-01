Emirates porta il suo nuovo A380 con Premium Economy a Londra

Emirates ha annunciato che opererà il suo ultimo A380 con i nuovi premium economy seats e finiture di lusso in tutte le cabine (leggi anche qui) verso Londra Heathrow.

A partire dal 4 gennaio, i passeggeri che volano tra Dubai e Londra Heathrow possono provare l’ultimo A380 di Emirates. Operando come EK003/004, l’aereo partirà da Dubai tutti i giorni alle 14:30, con arrivo alle 18:20 a Londra Heathrow. Il volo di ritorno parte da Londra alle 20:20 e arriva a Dubai il giorno successivo alle 07:20. Tutti gli orari sono locali.

La scorsa settimana Emirates ha presentato il suo ultimo A380 con nuovi sedili premium economy, che offrono un generoso seat pitch fino a 40 pollici, oltre a nuovi sedili in economy class simili a quelli installati sul suo ultimo Boeing 777-300ER, miglioramenti alle popolari A380 First e Business Class, comprese le esclusive Shower Spa e Onboard Lounge, colori e finiture rinnovati in tutte le cabine.

Fino a quando più posti in Premium Economy non entreranno nel suo inventario, la compagnia aerea intende offrirli come spot upgrades per i suoi clienti su base discrezionale. Tutte le altre Emirates A380 First, Business and Economy cabins possono essere prenotate su emirates.com o tramite agenti di viaggio.

La compagnia aerea ha ripristinato in modo sicuro e graduale la sua rete negli ultimi mesi, riportando esperienze distintive a bordo e a terra con misure globali in atto per la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti.

Emirates attualmente serve Londra Heathrow con 5 voli giornalieri, di cui 4 operati con A380. La compagnia aerea opera anche 10 voli settimanali per Manchester e voli giornalieri per Birmingham e Glasgow.

Emirates serve 99 città in tutto il mondo, offrendo ai viaggiatori un comodo accesso a Dubai e in seguito verso destinazioni popolari in Africa, Americhe, Asia, Europa e Medio Oriente.

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti a terra e in volo, inclusa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, disinfettante per le mani e salviettine antibatteriche a tutti i clienti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)