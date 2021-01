Qatar Airways espande la connettivita’ con il Sud America

Qatar Airways annuncia di aver aumentato i servizi verso San Paolo a 10 voli settimanali e l’ampliamento della sua codeshare cooperation con LATAM Airlines Brasil, ottimizzando la connettività per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree da e verso destinazioni in Asia, Medio Oriente e Sud America. Il nuovo accordo di codeshare rafforzerà ulteriormente la partnership strategica delle due compagnie aeree, iniziata per la prima volta nel 2016 e recentemente ampliata nel giugno 2019.

L’accordo ampliato consentirà ai passeggeri di Qatar Airways di prenotare viaggi su 45 ulteriori voli LATAM Airlines Brasil e di accedere a oltre 40 destinazioni nazionali e internazionali sulla rete del vettore sudamericano, tra cui Brasilia, Curitiba, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, San Jose, Lima (Perù), Montevido (Uruguay) e Santiago (Cile).

I passeggeri di LATAM Airlines Brasil potranno inoltre beneficiare dell’accesso ai 10 voli settimanali recentemente ampliati da e per San Paolo, operati dall’avanzato Airbus A350-1000 di Qatar Airways che dispone del Business Class seat Qsuite. I passeggeri di LATAM Airlines Brasil potranno anche prenotare viaggi verso otto destinazioni aggiuntive di Qatar Airways come Bangkok, Hong Kong, Maldive, Nairobi, Seoul e Tokyo, insieme ad ulteriori voli di collegamento di Qatar Airways verso destinazioni come Baku, Kuala Lumpur e Singapore.

Con una esistente loyalty cooperation, i frequent flyer di entrambe le compagnie aeree sono in grado di guadagnare e riscattare miglia per viaggiare attraverso l’intera rete dei partner, con il riconoscimento del loro livello in aeroporti selezionati e vantaggi come il check-in prioritario e l’imbarco prioritario.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Sud America è un mercato strategicamente importante per Qatar Airways. Siamo orgogliosi di dimostrare il nostro forte impegno nei confronti dei passeggeri che viaggiano da e verso il Sud America fornendo opzioni di viaggio ancora più flessibili. Aumentando i servizi verso San Paolo a 10 voli settimanali ed espandendo il nostro accordo di codeshare con LATAM Airlines Brasil, rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea preferita dai clienti che viaggiano tra Asia, Medio Oriente e Sud America. Dal 2016, sia Qatar Airways che LATAM Airlines Brasil hanno assistito ai significativi vantaggi reciproci portati dalla cooperazione commerciale, fornendo ai nostri passeggeri un servizio impareggiabile e una connettività senza interruzioni, ed è per questo che la nostra codeshare cooperation è stata ampliata due volte negli ultimi anni. Non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione commerciale con LATAM Airlines Brasil per migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri milioni di clienti”.

Il CEO di LATAM Brasil, Jerome Cadier, ha dichiarato: “Stiamo espandendo la connettività e la scelta delle destinazioni per i nostri clienti. Anche in un anno difficile come il 2020, ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri più opzioni per viaggiare più lontano con maggiore comodità e semplicità”.

Nel maggio 2020, l’aereo passeggeri tecnologicamente più avanzato di Qatar Airways, l’A350-1000, è arrivato al São Paulo International Airport (GRU). La compagnia aerea è la prima a far volare questo aereo in Sud America. L’A350-1000 offre 327 posti in due cabine: 46 sedili Qsuite Business Class e 281 sedili extra larghi da 18 pollici in Economy Class.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aerei bimotori a basso consumo, inclusa la più grande flotta di aeromobili Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La recente consegna alla compagnia aerea di nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia ha aumentato la sua flotta totale di A350 a 53, con un’età media di soli 2,7 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un aereo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 110 destinazioni, con piani per incrementarle a 129 entro la fine di marzo 2021.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)