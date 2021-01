JetBlue prende in consegna il suo primo Airbus A220 con motori Pratt & Whitney GTF

Pratt & Whitney, Airbus e JetBlue Airways hanno celebrato la consegna il 31 dicembre 2020 del primo Airbus A220-300 della compagnia aerea, dotato di motori Pratt & Whitney GTF. La compagnia aerea ha effettuato un ordine per 60 aeromobili Airbus A220-300 nel 2018 e successivamente ha ampliato l’ordine a 70 aeromobili nel 2019.

“Siamo entusiasti di prendere in consegna il nostro primo aeromobile A220 e di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di volo più tranquilla e sostenibile. I motori GTF consentono le peformance economiche e ambientali di cui abbiamo bisogno per ridurre i costi operativi e continuare il nostro impegno per raggiungere la carbon neutrality sui nostri voli”, ha affermato Ursula Hurley, vice president, treasurer for JetBlue.

JetBlue ha anche ordinato 85 aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF, inclusi 13 A321LR e 13 A321XLR. La compagnia attualmente opera 13 A321neo alimentati da motori GTF, 193 aeromobili della famiglia A320ceo alimentati da motori V2500 e 60 aeromobili Embraer E190 equipaggiati con l’APS2300E auxiliary power unit (APU).

“Questa consegna segna un’altra grande pietra miliare per JetBlue e Pratt & Whitney. Siamo onorati che JetBlue abbia operato con aeromobili Pratt & Whitney sin dall’inizio e che abbia selezionato aeromobili con motori GTF non solo per una, ma per due delle flotte di prossima generazione della compagnia aerea”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer and senior vice president at Pratt & Whitney. “Non vediamo l’ora di supportare l’espansione di JetBlue e il loro impegno per un’aviazione sostenibile”.

L’A220, dotato esclusivamente di motori GTF, offre costi operativi notevolmente inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente. I motori offrono miglioramenti nei consumi e nelle emissioni. Forniscono inoltre una riduzione del 75% dell’impronta acustica, sulla base di un 75 dB noise contour, e producono emissioni di NOx del 50% inferiori all’International Civil Aviation Organization (ICAO) CAEP/6 regulation.

