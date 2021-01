News Brevi – 05.01.2021

AIR EUROPA RIPROPONE LA CAMPAGNA “TIME TO FLY” – Air Europa ripropone la campagna Time To Fly. Prenotando da oggi fino a domenica 17 gennaio, si potrà volare fino al 15 dicembre con quotazioni molto vantaggiose come ad esempio: Madrid da 79€, Havana, Guayaquil e Quito da 459€ e Santo Domingo, Punta Cana e Lima da 499€. Le tariffe proposte da Time To Fly consentono di viaggiare fino a metà dicembre – ad eccezione di luglio e agosto – includono un cambio data e routing gratuiti, pagando solo la differenza di tariffa nel caso in cui l’originale non fosse disponibile al momento del cambio. Le tariffe includono il bagaglio a mano. Per consultare tutte le condizioni che regolano la prima campagna Time To Fly del 2021, è possibile consultare il sito www.aireuropa.com. Air Europa, inoltre, ha rafforzato i protocolli di sicurezza vigenti e ne ha creati di nuovi per garantire ai clienti la massima sicurezza e tranquillità nel vivere la propria esperienza di viaggio.

EMBRAER: UN FILM ANIMATO CELEBRA LA VITA DI UNO DEI LEADER PIU’ IMPORTANTI DELL’AVIAZIONE IN BRASILE – L’8 gennaio 2021 Embraer presenterà in anteprima il suo cortometraggio animato “O Voo do Impossível” (liberamente tradotto come “Il volo dell’impossibile”) per celebrare il 90° compleanno di Ozires Silva, uno dei leader più importanti del settore aeronautico del Brasile. Il film in 3D di 14 minuti rivela la vita di Ozires Silva a partire dalla sua infanzia insieme al suo inseparabile amico soprannominato Zico, proseguendo fino alla sua carriera di pilota militare e ingegnere aeronautico presso l’Aeronautica Militare brasiliana, dove si materializza il suo sogno di progettare un aereo. Nel 1969 Silva ha guidato la squadra che ha fondato Embraer. La storia inizia nei primi anni ’40, quando i due ragazzi si incontravano su una panchina del parco nella città di Bauru, nel Midwest dello Stato di San Paolo, per parlare di aviazione e cercare di capire perché il Brasile non produceva i propri aeroplani. Più tardi nella vita, i ragazzi decidono di fare domanda per l’aviazione militare brasiliana con l’obiettivo di diventare piloti e studiare in una scuola di ingegneria aeronautica. Il cortometraggio 3D consente al pubblico di rivivere la storia della vita di Silva intrecciata con approcci divertenti e attraenti. Il cortometraggio mostra personaggi e scenari modellati con trame e colori ricercati e catturati da record reali di quel momento, creando un’atmosfera realistica e umanizzata. “O Voo do Impossível” sarà disponibile sui social media e sui canali ufficiali di Embraer. La trama principale di questo cortometraggio di 14 minuti è la vita di un ragazzo che sognava di realizzare aeroplani in Brasile negli anni ’40. La storia si basa sui fatti e l’animazione rivela i dettagli della vita dell’ingegnere Ozires Silva, l’ufficiale aeronautico che ha dedicato la sua vita a un ideale d’infanzia e ha guidato la creazione di Embraer, oggi uno dei più grandi produttori di aerei al mondo.

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di dicembre 2020. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri (11,2 milioni a dicembre 2019, -83%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 52,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’81% (152,4 milioni lo scorso anno, -66%). Ryanair ha operato circa il 22% del normale schedule di dicembre, con un load factor del 73%.

AMERICAN AIRLINES: ELECTROSTATING SPRAYING PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS – Una carica elettrica può essere utilizzata per aiutare a combattere la diffusione del coronavirus su superfici come sedili, tavolini e braccioli. La spruzzatura elettrostatica è un ottimo complemento al già rigoroso programma Clean Commitment di American, che include una migliore pulizia dell’aeromobile eseguita prima di ogni volo e una pulizia notturna ancora più profonda, rivestimenti per il viso e filtri HEPA.

AMERICAN AIRLINES: NUOVA POLICY PER IL TRASPORTO DI SERVICE ANIMALS – American Airlines ha annunciato imminenti modifiche alle sue politiche e procedure per i viaggi con animali di supporto emotivo e animali di servizio, in linea con le normative recentemente emesse dal Dipartimento dei trasporti (DOT) degli Stati Uniti. Le nuove politiche e procedure hanno lo scopo di supportare i clienti con disabilità e gli animali di servizio che viaggiano con loro, nonché i membri del team che lavorano per mantenere i clienti al sicuro. “Il nostro team è motivato dallo scopo di prendersi cura delle persone nel viaggio e crediamo che questi cambiamenti alle politiche miglioreranno la nostra capacità di fare proprio questo”, ha affermato Jessica Tyler, President of Cargo and Vice President of Airport Excellence for American. La nuova regola del DOT definisce un animale di servizio come un cane addestrato individualmente per svolgere un lavoro o svolgere compiti a beneficio di un individuo qualificato con disabilità, una definizione più ristretta rispetto al passato. Quando la norma entrerà in vigore l’11 gennaio, American non autorizzerà più nuovi viaggi per animali che non soddisfano tale definizione, come gli animali di supporto emotivo. Le prenotazioni esistenti che coinvolgono animali di supporto emotivo saranno rispettate fino al 1° febbraio, quando entreranno in vigore le nuove politiche della compagnia aerea. A partire dal 1° febbraio, per garantire viaggi accessibili alle persone con disabilità proteggendo al contempo la sicurezza e il benessere dei clienti e dei membri del team, American chiederà ai clienti che viaggiano con animali di servizio di completare un modulo DOT che attesti il comportamento, l’addestramento e la salute del cane. La compagnia aerea richiederà che questo modulo sia inviato elettronicamente 48 ore prima del volo, a meno che la prenotazione non venga effettuata entro 48 ore dal viaggio. L’autorizzazione di un animale di servizio sarà valida per un anno o fino alla scadenza delle sue vaccinazioni. Gli animali che in precedenza viaggiavano come animali di supporto emotivo e non si qualificano più come animali di servizio possono viaggiare come carry-on pets o cargo pets, purché soddisfino i requisiti.

EASA: ESENZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI NELLE CABINE PASSEGGERI – A seguito delle interruzioni causate dal COVID-19 al trasporto di merci, ad alcuni operatori sono state concesse esenzioni rilasciate dalle loro autorità competenti che consentono il trasporto di cargo nella passenger cabin di large aeroplanes. Sulla base delle esenzioni rilasciate e di una revisione della relativa documentazione, EASA non ha sollevato obiezioni a questo tipo di operazioni, nel tentativo di supportare il trasporto di forniture mediche e altri beni importanti nel modo più efficiente possibile. EASA continuerà a non sollevare obiezioni a tali operazioni a condizione che siano state messe in atto adeguate azioni di mitigazione e che la riduzione/esenzione segua le seguenti limitazioni: trasporto di prodotti come forniture mediche, DPI e altre merci che sono vitali ed essenziali per il funzionamento delle supply chain sensibili colpite dalla pandemia COVID-19; il trasporto di merci pericolose in cabina passeggeri non è autorizzato, ad eccezione dei vaccini raffreddati con dry ice; il trasporto contemporaneo di passeggeri e merci in cabina non è autorizzato. Targeted ramp inspections saranno condotte dall’EASA per verificare la corretta attuazione delle limitazioni di cui sopra. Il trasporto di merci nella cabina passeggeri di grandi aeroplani oltre le aree di stivaggio già approvate di solito non è coperto dall’omologazione dell’aeromobile. I principali produttori, in collaborazione con gli enti di certificazione, hanno studiato valide soluzioni di sicurezza ed eventuali modifiche per mitigare i rischi introdotti da questa situazione. Le eccezioni a queste regole saranno prese in considerazione solo caso per caso e saranno valutate in base all’urgenza dei bisogni relativi.

EASA: L’ICAO ENGINE EMISSIONS DATABANK ORA INCLUDE LE EMISSIONI nvPM – L’ICAO Engine Emissions Databank, ospitata dall’EASA, ora include informazioni sulle emissioni di particolato non volatile (nvPM). Le informazioni sulle emissioni nvPM dei motori degli aeromobili svolgono un ruolo importante nella valutazione della qualità dell’aria locale intorno agli aeroporti e dell’impatto sul clima dell’aviazione. L’ICAO Engine Emissions Databank è ospitata dall’EASA ed è considerata una risorsa consolidata per le parti interessate in tutto il mondo. Fornisce informazioni sulle emissioni di turbojet and turbofan engines con una static thrust superiore a 26,7 kilonewton. Le informazioni contenute nella banca dati si basano su misurazioni delle emissioni dei motori in un landing-and-take-off (LTO) cycle standardizzato, tipicamente condotte durante la certificazione del motore.

IBERIA: PARTNERSHIP PER OFFRIRE VIAGGI PIU’ SICURI – Iberia ha unito le forze con le principali compagnie di assicurazione e prevenzione, Allianz Travel e Quirónprevention, per offrire ai loro clienti nuovi prodotti specifici in modo che in questi tempi di pandemia viaggino con più calma. Allianz Partner offre ai clienti Iberia una polizza che copre l’annullamento, le spese mediche e ospedaliere, il trasferimento o il rimpatrio medico e le spese di estensione del soggiorno a destinazione causate da malattie endemiche o pandemiche, incluso Covid-19. E’ incluso il rientro anticipato per malattia di un parente in Spagna. Inoltre, l’assicurato dispone di un servizio di teleassistenza medica in spagnolo e inglese disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’assicurazione può essere stipulata dal web e durante l’acquisto del biglietto aereo o al momento del check-in pre-volo su iberia.com. Il cliente può scegliere il tipo di polizza tra tre possibilità: assistenza, cancellazione o entrambe. Inoltre, grazie all’accordo di Iberia con Quirónprevention, azienda leader in Spagna nella fornitura di servizi sanitari, i clienti possono richiedere un test in modo più conveniente, veloce, con una consulenza personalizzata, senza attese e a prezzi migliori. Iberia inoltre ha appena lanciato la sua tradizionale campagna di gennaio. Questa offerta è valida per l’acquisto fino al 21 gennaio, per volare fino al 14 dicembre 2021, esclusa una parte dell’estate, oltre a Pasqua e alcuni ponti. Inoltre, tutti i biglietti hanno la flessibilità per effettuare, gratuitamente, le modifiche necessarie in caso di imprevisti causati dal Covid-19.

DELTA ACCELERA L’EVOLUZIONE DEL WI-FI A BORDO – I clienti Delta sono un passo avanti verso un’esperienza di volo personalizzata basata sul Wi-Fi leader del settore. Di recente, Delta ha finalizzato una partnership con l’high-speed Wi-Fi provider Viasat e ha intrapreso iniziative per lanciare il Delta-developed Wi-Fi access portal, un’interfaccia utente che migliora il modo in cui si interagisce con il Wi-Fi. L’aggiunta della tecnologia satellitare di nuova generazione di Viasat (Ka-Band) alla flotta offre alla compagnia aerea più opzioni per modernizzare il modo in cui i clienti rimangono in contatto e godono dei contenuti durante il viaggio. Ekrem Dimbiloglu, Director of Brand Experience – In-Flight Entertainment & Wi-Fi, e Glenn Latta, Managing Director – In-Flight Entertainment & Wi-Fi, spiegano che la tecnologia satellitare ad alta velocità di Viasat cambia il gioco riguardo ciò che si può offrire, con funzionalità aggiuntive e tecnologia di nuova generazione per assicurare una connessione più rapida ai siti preferiti, inclusa la possibilità di trasmettere in streaming l’intrattenimento di scelta sul volo. Pone anche le basi per futuri miglioramenti e personalizzazioni. In arrivo quest’estate, il Delta-developed Wi-Fi access portal è un’interfaccia che integra il Wi-Fi in volo e altre funzionalità sotto lo stesso tetto. È progettato per funzionare con Viasat e funge da prima pagina per l’esperienza, la prima cosa che accoglie il cliente quando si connette al Wi-Fi di bordo. “Non vediamo l’ora di portare a bordo la tecnologia Viasat, che è attualmente prevista per questa estate. Non è un segreto che portare un nuovo sistema Wi-Fi a bordo richiederà tempo: il processo richiede spesso diversi mesi. Stiamo iniziando con i new delivery A321ceo, 737-900ER e selezionati 757-200. Si tratta di oltre 300 mainline narrow body aircraft, con opportunità per ulteriori aeromobili in futuro. Il portale verrà implementato in parallelo con le nuove installazioni del sistema Viasat, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unificata e coerente su tutti gli aeromobili abilitati al Wi-Fi Viasat”, afferma Delta.