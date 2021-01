Wizz Air è di nuovo tra le dieci compagnie aeree low-cost piu’ sicure al mondo

Wizz Air annuncia che le è stato assegnato il punteggio più alto nella classifica di sicurezza ed è di nuovo tra le prime dieci compagnie aeree low-cost più sicure al mondo. Nel fare la sua valutazione, AirlineRatings.com tiene conto di una gamma completa di fattori che includono: audit da parte degli organi di governo e dell’industria dell’aviazione; audit governativi; incidenti della compagnia aerea e record di incidenti gravi; redditività, iniziative di sicurezza leader del settore ed età della flotta.

“Essere stata premiata con la più alta valutazione di sicurezza a 7 stelle da AirlineRatings.com per il secondo anno consecutivo è una chiara testimonianza dell’elevata cultura della sicurezza di Wizz Air che è alla base della rigorosa strategia della compagnia aerea, considerando la sicurezza come la sua massima priorità.

Wizz Air opera una delle flotte più giovani del mondo, attualmente composta da 137 Airbus A320, A321 e Airbus A320neo e A321neo, con un’età media di poco superiore ai 5 anni. Questo premio arriva nella nuova era dei viaggi sanificati, con Wizz Air che ha guidato il riavvio del settore implementando rigorose misure igieniche e sanitarie per proteggere i passeggeri e l’equipaggio. Oltre al fatto che i filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air catturano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i nuovi protocolli di Wizz Air supportano le linee guida di distanziamento fisico, garantiscono un ambiente pulito a bordo e riducono qualsiasi interazione umana non essenziale e contatto fisico, in modo che i passeggeri WIZZ possano sentirsi sicuri di viaggiare verso la loro destinazione in sicurezza”, afferma Wizz Air.

Diederik Pen, Vicepresidente esecutivo e Direttore operativo del Gruppo Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto ancora una volta il punteggio di sicurezza più alto possibile. Le misure di sicurezza aggiuntive che Wizz Air ha introdotto quest’anno hanno continuato a garantire il massimo livello di sicurezza a bordo dei nostri aeromobili giovani e tecnologicamente all’avanguardia. Con le nostre misure di igiene protettiva migliorate a bordo, diamo il benvenuto ai passeggeri che volano sulla flotta più verde d’Europa mentre si godono l’ottimo servizio a bordo di WIZZ. Sono molto orgoglioso dei nostri colleghi professionisti e impegnati per aver raggiunto questo risultato esemplare anche durante un anno così impegnativo”.

Tutti I voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, Airbus A321 da 230 posti, Airbus A320neo da 186 posti e Airbus A321neo da 239 posti.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)