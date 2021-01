GE Aviation: nuovo contratto per ulteriori T408 turboshaft engines

GE Aviation ha ottenuto un contratto da 111,9 milioni di dollari con NAVAIR per il quarto lotto di T408 engines per equipaggiare il più avanzato U.S. Marine Corps heavy-lift helicopter, il Sikorsky CH-53K King Stallion.

Questo ultimo contratto di Low Rate Initial Production (LRIP) engines segue tre precedenti contratti LRIP per questo programma, l’ultimo dei quali risale ad agosto 2019. Lo stabilimento GE Aviation di Lynn, Mass., eseguirà l’assemblaggio finale per i motori del Lotto 4.

“Questo contratto più recente rappresenta un altro grande passo avanti per il programma T408″, ha affermato Linda Smith, T408 Program Director at GE Aviation. “Il motore ha più di 2.500 ore di volo alimentando il CH-53K in hot and cold environments e attraverso una serie di impegnativi flight test. Stiamo continuando a lavorare a stretto contatto con NAVAIR e Sikorsky mentre ci avviciniamo all’Initial Operational Test and Evaluation nel 2021”.

Il T408 di GE Aviation è il rotorcraft engine più avanzato della sua categoria. Il motore offre 7.500 shaft horsepower, ovvero il 57% in più di potenza rispetto al suo predecessore, il GE T64. Questa potenza aumentata consente al CH-53K di trasportare un carico esterno di 27.000 libbre su un raggio di missione di 110 miglia nautiche in high/hot weather conditions, triplicando la capacità di sollevamento dell’U.S. Marine Corps legacy heavy lift helicopter. Il T408 ha fino ad oggi quasi 11.000 ore di engine operating time sul velivolo.

Rispetto al T64, il T408 offre anche uno specific fuel consumption migliore del 18%, che garantirà risparmi significativi per tutta la vita di ciascun motore. Il T408 ha anche il 63% in meno di parti e un compressore più robusto con split casing and erosion coating, consentendo una maggiore affidabilità e facilità di manutenzione. Un engine mounted FADEC con prognostics and health management migliorerà le performance, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione.

Oltre allo stabilimento GE Aviation di Lynn, Mass., le GE Aviation facilities a Hooksett, N.H ., Rutland, Vt ., Madisonville, Ky., Dayton, Ohio e Jacksonville, Florida, forniranno le parti per questo contratto. MTU Aero Engines è un partecipante al programma, responsabile dello sviluppo e della produzione della power turbine.

(Ufficio Stampa GE Aviation)