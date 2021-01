IATA: la ripresa della passenger demand si ferma a novembre

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa della passenger demand, che stava rallentando dalla summer travel season nell’emisfero settentrionale, si è arrestata a novembre 2020.

La total demand (in revenue passenger kilometers, RPK) è diminuita del 70,3% rispetto a novembre 2019, praticamente invariata rispetto al 70,6% year-to-year decline registrato a ottobre. La capacità a novembre è stata del 58,6% inferiore ai livelli dell’anno precedente e il load factor è sceso di 23,0 punti percentuali, al 58,0%, il minimo storico del mese.

L’international passenger demand a novembre è stata dell’88,3% inferiore a novembre 2019, leggermente peggiore del calo dell’87,6% su base annua registrato a ottobre. La capacità è diminuita del 77,4% rispetto ai livelli dell’anno precedente e il load factor è sceso di 38,7 punti percentuali, al 41,5%. L’Europa è stata il principale motore della debolezza, poiché i nuovi blocchi hanno pesato sulla domanda di viaggi.

Anche la ripresa della domestic demand si è arrestata, con il traffico domestico a novembre in calo del 41,0% rispetto all’anno precedente (era del 41,1% al di sotto del livello dell’anno precedente in ottobre). La capacità è diminuita del 27,1% rispetto ai livelli del 2019 e il load factor è sceso di 15,7 punti percentuali, al 66,6%.

“La già tiepida ripresa della domanda di viaggi aerei si è interrotta a novembre. Questo perché i governi hanno risposto a nuovi focolai con restrizioni di viaggio ancora più severe e misure di quarantena. Questo è chiaramente inefficiente. Tali misure aumentano le difficoltà per milioni di persone. I vaccini offrono la soluzione a lungo termine. Nel frattempo, i test sono il modo migliore che vediamo per fermare la diffusione del virus e avviare la ripresa economica. Quanta più angoscia devono affrontare le persone – perdita del lavoro, stress mentale – prima che i governi lo capiscano?”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

International Passenger Markets

Il traffico a novembre delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è precipitato del 95,0% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con poca differenza dal calo del 95,3% di ottobre. La regione ha continuato a soffrire per il quinto mese consecutivo dei cali più ripidi del traffico. La capacità è scesa dell’87,4% e il load factor è sceso di 48,4 punti percentuali, al 31,6%, il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno registrato un calo del traffico dell’87,0% a novembre rispetto a un anno fa, peggiorato da un calo dell’83% a ottobre. La capacità è diminuita del 76,5% e il load factor è sceso di 37,4 punti percentuali, al 46,6%.

La domanda delle compagnie aeree del Medio Oriente è crollata dell’86,0% a novembre su base annua, migliorando rispetto al calo della domanda dell’86,9% a ottobre. La capacità è diminuita del 71,0% e il load factor è sceso di 37,9 punti percentuali, al 35,3%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico dell’83,0% a novembre, contro un calo dell’87,8% a ottobre. La capacità è scesa del 66,1% e il load factor è sceso di 40,5 punti percentuali, al 40,8%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo della domanda del 78,6% a novembre, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, migliorato da un calo dell’86,1% a ottobre di anno in anno. Questo è stato il miglioramento più forte di qualsiasi regione. Le rotte da / per l’America centrale sono state le più resistenti in quanto i governi hanno ridotto le restrizioni di viaggio, in particolare i requisiti di quarantena. La capacità a novembre è diminuita del 72,0% e il load factor è sceso di 19,5 punti percentuali, al 62,7%, il più alto di gran lunga tra le regioni, per il secondo mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è affondato del 76,7% a novembre, rispetto al 77,2% di ottobre, ma resta la migliore performance tra le regioni. La capacità si è contratta del 63,7% e il load factor è sceso di 25,2 punti percentuali, al 45,2%.

(Ufficio Stampa IATA)