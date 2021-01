Lufthansa ha raccolto 500 milioni di euro in aircraft financing nella seconda metà del 2020

Da luglio 2020, Deutsche Lufthansa AG ha raccolto un totale di circa 500 milioni di euro utilizzando gli aeromobili come garanzia in otto operazioni di finanziamento. Ciò ha consentito al Gruppo di assicurarsi fondi aggiuntivi oltre agli 1,6 miliardi di euro raccolti tramite un convertible bond e un corporate bond.

Cinque Airbus A350 e tre aeromobili A320 Family sono stati utilizzati come securities per vari strumenti di finanziamento. I fondi sono stati raccolti tramite sale and lease back financing, secured loans e secured promissory notes. Al finanziamento hanno partecipato banche, fondi di private equity e investitori aziendali, in particolare dall’Europa e dall’Asia. Lufthansa è stata anche in grado di concordare condizioni interessanti rispetto alle obbligazioni emesse più di recente.

“Abbiamo compiuto un altro passo positivo nel rifinanziamento delle passività esistenti che stanno per scadere nel 2021. Le transazioni dimostrano ancora una volta la fiducia che il mercato ha nella nostra compagnia e nelle nostre misure di ristrutturazione. Abbiamo una vasta gamma di strumenti di finanziamento a nostra disposizione e l’aircraft financing continuerà a svolgere un ruolo chiave nella nostra strategia di finanziamento in quanto offre condizioni finanziariamente interessanti”, ha affermato Wilken Bormann, Executive Vice President Corporate Finance of the Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)