Prende il via Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Abu Dhabi ha confermato che Atene sarà la sua destinazione inaugurale, con voli dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi a partire dal 15 gennaio 2021. Le tariffe partono da 129 AED, con biglietti già in vendita su wizzair.com (che ha anche un sito web di prenotazione in arabo) oppure attraverso la mobile app della compagnia aerea (Prezzo di sola andata, inclusa la tassa amministrativa. Un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm) è incluso. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ).

Kees Van Schaick, amministratore delegato di Wizz Air Abu Dhabi, ha dichiarato: “L’attesa è quasi finita per i fan di Abu Dhabi e della nostra compagnia aerea a tariffe bassissime. Dal 15 gennaio 2021, un nuovo modello di viaggio aereo arriverà ad Abu Dhabi, offrendo nuove scelte e nuova concorrenza, a dimostrazione che le cose stanno migliorando per il prossimo anno. Il nostro network da Abu Dhabi si espanderà rapidamente man mano che le destinazioni sulla nostra rete pianificata verranno aggiunte all’elenco dei “paesi verdi”. Grazie al sostegno del governo e dei nostri partner commerciali locali ad Abu Dhabi, siamo completamente preparati. Abbiamo l’aereo, abbiamo l’equipaggio, abbiamo i partner e siamo pronti a volare. Non vediamo l’ora di costruire un nuovo segmento di viaggi in questo importante mercato”.

Wizz Air Abu Dhabi è una joint venture costituita tra ADQ e Wizz Air Holdings plc. Inizialmente ha annunciato una rete di rotte che comprende anche Alessandria, Kutaisi, Larnaca, Odessa e Yerevan. I voli per queste città verranno lanciati non appena ogni destinazione verrà aggiunta all’elenco dei “paesi verdi”. Altre destinazioni saranno lanciate man mano che la compagnia aerea implementerà la sua flotta con base ad Abu Dhabi nei prossimi mesi. Con una flotta composta da nuovi Airbus A321neo, la compagnia aerea avrà l’impronta ambientale più bassa tra i suoi concorrenti nella regione.

Wizz Air ha introdotto quest’anno una nuova era di viaggi sanificati attraverso il suo network, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Wizz Air Abu Dhabi è una joint venture tra ADQ, una delle più grandi holding della regione, e Wizz Air Holdings Plc, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa centrale e orientale, che opera una flotta di 136 aeromobili Airbus A320 e A321. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com e compagnia aerea dell’anno 2020 da ATW.

(Ufficio Stampa Wizz Air)