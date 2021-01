IATA: l’air cargo demand migliora a novembre, la capacità rimane limitata

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets a novembre, che mostrano che i freight volumes sono migliorati rispetto a ottobre, ma rimangono depressi rispetto al 2019. La capacità rimane limitata dalla perdita di belly cargo space disponibile, poiché i passenger aircraft rimangono parcheggiati.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), a novembre è stata del 6,6% inferiore ai livelli dell’anno precedente (-7,7% per le operazioni internazionali). Ciò era alla pari con il calo del 6,2% su base annua di ottobre.

La seasonally adjusted demand (SA CTK) ha continuato a migliorare, aumentando dell’1,6% su base mensile a novembre. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto al tasso di crescita mensile dell’1,1% in ottobre. Gli attuali guadagni mese su mese indicano che i CTK SA torneranno ai livelli del 2019 intorno a marzo o aprile 2021.

La capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 20% a novembre (-21,3% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Quasi tre volte maggiore della contrazione della domanda. Il calo della capacità è causato da una diminuzione del 53% della belly capacity. Ciò è stato solo parzialmente compensato da un aumento del 20% della freighter capacity.

Continuano le forti variazioni regionali, con i vettori nordamericani che registrano aumenti della domanda su base annua (+5%), mentre tutte le altre regioni sono rimaste in territorio negativo rispetto a un anno prima.

Le condizioni economiche a novembre, normalmente l’alta stagione per l’air cargo, sono rimaste positive.

“L’Air cargo demand è ancora in calo del 6,6% rispetto all’anno precedente, tuttavia stiamo assistendo a continui miglioramenti di mese in mese. Persistono gravi limitazioni di capacità poiché gran parte della flotta passeggeri rimane a terra. Ciò metterà sotto pressione l’industria mentre si prepara a fornire vaccini COVID-19 vitali”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un calo della year-on-year international demand del 9,5% nel novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un miglioramento del 2,2% rispetto al calo dell’11,7% a ottobre 2020.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento dell’1% della domanda internazionale a novembre rispetto all’anno precedente, solo il terzo mese di crescita in 12 mesi.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione della domanda internazionale del 13,7% a novembre rispetto all’anno precedente. Si tratta di un calo delle performance del 2,7% rispetto a ottobre 2020. L’air cargo nella regione è stato significativamente influenzato dalla recrudescenza del virus COVID-19 e dall’impatto dei blocchi. La mancanza di capacità rimane una sfida, poiché la capacità internazionale è diminuita del 24,9% a novembre.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un calo del 2,2% negli year-on-year international cargo volumes a novembre, un deterioramento dell’1,1% rispetto a ottobre.

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo del 19,4% degli international cargo volumes a novembre rispetto all’anno precedente, mentre le compagnie aeree africane hanno visto la domanda internazionale diminuire dell’1,7% anno su anno a novembre, dopo tre mesi di crescita positiva anno su anno.

(Ufficio Stampa IATA)