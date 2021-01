Air France incrementa i servizi verso i Dipartimenti francesi d’Oltremare

Air France sta aumentando i suoi servizi verso i Dipartimenti francesi d’Oltremare. Quest’estate la compagnia opererà voli tra i Caraibi francesi (Pointe-à-Pitre in Guadalupa e Fort-de-France in Martinica), la Guyana francese (Cayenne) e Reunion Island (Saint-Denis de La Réunion) e Paris-Charles de Gaulle, oltre alle sue frequenze da e per Parigi-Orly. Fino a 56 voli opereranno ogni settimana tra queste destinazioni e i due aeroporti di Parigi, fornendo collegamenti con l’intera rete della compagnia aerea a corto, medio e lungo raggio.

Dallo scorso dicembre, il numero di servizi tra Parigi-Charles de Gaulle e i Caraibi francesi è stato aumentato, con 7 voli settimanali da e per ciascuna delle due isole.

I servizi tra Parigi-Charles de Gaulle e Cayenne e tra Parigi-Charles de Gaulle e Saint-Denis de La Réunion saranno lanciati rispettivamente il 2 e il 6 aprile 2021.

Flight schedule – 2021 summer season:

Da / per Pointe-à-Pitre: 18 voli diretti settimanali (11 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Orly, 7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Charles de Gaulle).

Da / per Fort-de-France: 14 voli diretti settimanali (7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Orly, 7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Charles de Gaulle).

Da / per Cayenne: 10 voli diretti settimanali (7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Orly, 3 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Charles de Gaulle il mercoledì, il venerdì e la domenica a partire dal 2 aprile 2021).

Da / per Saint-Denis de La Réunion: 14 voli diretti settimanali (7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Orly, 7 voli diretti settimanali in partenza da Parigi-Charles de Gaulle a partire dal 6 aprile 2021).

I voli saranno operati da Boeing 777-200 e -300 dotati di cabine Business, Premium Economy ed Economy

I biglietti possono già essere prenotati presso tutti i punti vendita Air France, compreso www.airfrance.com. Secondo i termini della sua politica commerciale, Air France attualmente offre biglietti modificabili gratuitamente, indipendentemente dalla tariffa selezionata, per viaggi fino al 30 settembre 2021.

Prima di mettersi in viaggio, Air France consiglia vivamente ai propri clienti di verificare le attuali restrizioni, in particolare per quanto riguarda i test COVID, consultando il sito web airfrance.traveldoc.aero. Va notato che un test COVID negativo è attualmente obbligatorio per tutti i viaggi verso i Dipartimenti francesi d’Oltremare.

Poiché la sicurezza dei suoi clienti e del personale è la sua massima priorità, Air France mantiene le misure sanitarie di Air France Protect, con una pulizia rafforzata dell’aeromobile prima di ogni partenza, controlli della temperatura corporea all’imbarco verso determinate destinazioni e l’uso di mascherine chirurgiche, obbligatorie per tutto il viaggio.

(Ufficio Stampa Air France)