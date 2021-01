Aerolease Aviation cancella l’ordine per il Mitsubishi SpaceJet

Mitsubishi Aircraft Corporation, MHI Group company, ha annunciato oggi, come accordo reciproco, che il contratto con Aerolease Aviation è terminato il 31 dicembre 2020, con la possibilità di rivedere un nuovo contratto quando riprenderà lo sviluppo.

Aerolease Aviation è cliente dal 30 agosto 2016 (leggi anche qui), quando ha firmato 10 ordini fermi e 10 opzioni per il Mitsubishi Regional Jet (MRJ).

“Aerolease è un cliente di lunga data e uno dei principali sostenitori del programma MRJ/SpaceJet”, ha affermato Takaoki Niwa, Mitsubishi Aircraft President . “Apprezziamo tutto il loro supporto per il nostro programma, la nostra azienda e la regional jet industry”.

“Aerolease è stata una forte sostenitrice degli sforzi di Mitsubishi Aircraft per produrre un regional jet di ultima generazione come lo SpaceJet. È stato un piacere lavorare con il team di Mitsubishi Aircraft negli ultimi cinque anni”, ha affermato Jep Thornton, Managing Partner of Aerolease Aviation. “Per noi è chiaro che il mercato ha bisogno di un simile velivolo e questo crea un’opportunità unica. Sebbene il nostro accordo con Mitsubishi Aircraft sia terminato alla fine del 2020, auguriamo al team il successo per riavviare il programma non appena possibile e rimaniamo interessati a riprendere il nostro rapporto con loro quando ciò accadrà”.

“Come Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group company, abbiamo annunciato nel piano industriale per il prossimo triennio che, considerando lo stato di avanzamento del programma e la situazione del mercato, le SpaceJet M90 development activities saranno temporaneamente sospese e gli sforzi saranno indirizzati a migliorare il business environment per la ripresa durante questo periodo”, afferma Mitsubishi Aircraft.

(Ufficio Stampa Mitsubishi Aircraft Corporation)