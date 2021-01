News Brevi – 08.01.2021

BRITISH AIRWAYS: PARTNERSHIP CON LO CHEF TOM KERRIDGE COME PARTE DEL FOCUS SULL’EURO TRAVELLER – British Airways ha annunciato che collaborerà con il celebre chef stellato britannico Tom Kerridge, che ha progettato una serie di prodotti alimentari gourmet, tra cui torte e panini firmati, da pre-acquistare per gli Euro Traveller (short haul economy) customers. La mossa segna una rinnovata attenzione alla short haul customer experience, che include anche il completamento di un full Wi-Fi rollout sulla sua Airbus short haul fleet e la possibilità di preordinare articoli duty free direttamente ai posti dei clienti attraverso l’inflight retail site, Highlifeshop.com. La compagnia continuerà inoltre a offrire rinfreschi gratuiti in Euro Traveller su tutti i voli, comprendenti una bottiglia d’acqua e uno spuntino. Coloro che desiderano acquistare opzioni alimentari più sostanziose, progettate da Tom Kerridge, così come altri cibi e bevande possono farlo attraverso il nuovo online Speedbird Café della compagnia aerea ospitato sull’inflight retail site www.highlifeshop.com. Speedbird Café verrà lanciato come pre-order proposition, che consentirà ai clienti di personalizzare il proprio viaggio acquistando cibo, bevande e articoli al dettaglio in volo fino a 12 ore prima della partenza. Aiuta anche la compagnia aerea nei suoi sforzi per ridurre i rifiuti a bordo come parte del suo impegno per net zero emissions entro il 2050. Carolina Martinoli, Director of Brand and Customer Experience di British Airways, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi sappiamo che i nostri clienti hanno apprezzato i rinfreschi gratuiti offerti, che restano. Ma in aggiunta volevamo anche offrire più scelta e la possibilità di acquistare qualcosa di più sostanzioso. I nostri team di esperti hanno lavorato a stretto contatto con Tom per creare deliziosi piatti per il nostro menu a corto raggio. Sappiamo quanto fossero popolari tra i nostri clienti i menu che Tom ha progettato per il nostro centenario, quindi siamo lieti di lavorare di nuovo con lui”. I viaggiatori che desiderano acquistare in-flight retail possono ora farlo anche prima del loro viaggio attraverso l’online HighLife shop della compagnia. Il servizio è progettato per essere più conveniente per i clienti, che riceveranno l’articolo scelto al loro posto durante il viaggio, aiutando anche la compagnia aerea a ridurre il peso a bordo. Altrove, la compagnia aerea passerà alla fase successiva della sua on-board catering experience in Club Europe e su tutti i voli a lungo raggio dal 20 gennaio 2021, a seguito dell’introduzione temporanea di contenitori per pasti a contatto minimo per mantenere i clienti al sicuro durante la pandemia.

IAG: ENTRA IN CARICA IL NUOVO CHAIRMAN – International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) annuncia che Antonio Vazquez si è ritirato oggi dalle cariche di director of the company and chairman of the Board. Come precedentemente annunciato (leggi anche qui), Javier Ferran è succeduto ad Antonio come chairman. Javier Ferran, IAG chairman, ha dichiarato: “Antonio è stato determinante nella creazione e nello sviluppo di IAG e ha guidato il Board con integrità e rigore sin dalla formazione del Gruppo nel gennaio 2011. Ha dato un enorme contributo a IAG e, in precedenza, nel suo ruolo di president of Iberia. A nome del Board, desidero ringraziare Antonio per il suo impegno e supporto e gli auguro ogni bene per il futuro”. Antonio Vazquez ha dichiarato: “È stato un grande onore guidare il Board di IAG. Vorrei ringraziare i miei colleghi del Board per la loro fiducia e il loro supporto, e l’IAG management and staff per il loro grande contributo ogni giorno nella costruzione del nostro Gruppo. Sono convinto che, sotto la guida di Javier Ferran e Luis Gallego, IAG continuerà a svilupparsi in modo sostenibile, pur aderendo alle migliori pratiche di governance aziendale”.

BOEING: DICHIARAZIONE DEL CEO SUGLI EVENTI A WASHINGTON, D.C. – Il presidente e CEO di Boeing, David Calhoun ha rilasciato una dichiarazione ai dipendenti di Boeing in merito ai recenti eventi a Washington, D.C.: “Boeing svolge con orgoglio un ruolo vitale con il nostro U.S. government customer nella difesa della democrazia qui e in tutto il mondo. Il voto del popolo e la transizione pacifica del governo sono fondamentali per la nostra democrazia. La nostra azienda ha una lunga storia di collaborazione con funzionari eletti per molti anni. Nello spirito del bipartitismo, li incoraggiamo a collaborare con il presidente eletto Biden per unificare la nostra nazione”.

AIRBUS SIGLA UN MULTI-SATELLITE CONTRACT CON INTELSAT PER GLI ONESATS SATELLITES – Airbus ha firmato un contratto con Intelsat per la costruzione di due satelliti OneSat operanti in più bande di frequenza per l’Intelsat next-generation software-defined network. Il contratto è stato firmato il 31 dicembre 2020. I satelliti saranno basati sulla linea di prodotti OneSat di Airbus, l’ultima generazione di Software Defined Satellites (SDS) completamente flessibili e riconfigurabili in orbita. OneSat è progettato per fornire l’equilibrio ottimale tra performance, flessibilità e costo per bit competitivo, pur mantenendo l’affidabilità del prodotto. Airbus fornirà una soluzione completamente integrata end-to-end, inclusa la progettazione e la produzione dei satelliti. I due satelliti SD di prossima generazione saranno consegnati nel 2023. Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questo importante contratto con il nostro partner di lunga data Intelsat ha un significato speciale per Airbus. Con sei satelliti ora in produzione – più opzioni – per tre principali operatori, OneSat ha dimostrato che quando si tratta di satelliti completamente riconfigurabili, Airbus è la scelta vincente. Le nostre nuove capacità industriali messe in atto nei nostri siti in tutta Europa, insieme alla nostra solida esperienza nei satelliti geostazionari Eurostar e nella mega-constellation manufacturing, consentiranno la produzione dei nostri OneSats a un ritmo senza rivali”. Gli Airbus Software Defined satellites offriranno perfomance elevate e un’esperienza rivoluzionaria per i clienti Intelsat in più regioni geografiche. Questo accordo segna anche l’inizio di una radicale evoluzione dell’Intelsat network. Intelsat sta perseguendo un aggressive, multi-year network transformation plan, con investimenti in nuovi asset progettati per velocità estremamente elevate, maggiore flessibilità della capacità, ridondanza e retrocompatibilità.

DELTA CAMBIA LA SUA POLICY PER IL TRASPORTO DI ANIMALI DI SERVIZIO – A partire dall’11 gennaio, Delta non accetterà più prenotazioni per animali di supporto emotivo su nessun volo Delta. La politica aggiornata di Delta segue una regola emessa il mese scorso dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, che afferma che i vettori non sono più tenuti a riconoscere gli animali di supporto emotivo come animali di servizio. “Applaudiamo il DOT per aver apportato questo cambiamento e riconosciamo le preoccupazioni che Delta e molte altre parti interessate hanno sollevato negli ultimi anni”, ha affermato Allison Ausband – S.V.P., In-Flight Service. Delta non accetterà più nuove prenotazioni per animali di supporto emotivo, i clienti che possiedono un biglietto con i loro animali di supporto emotivo confermati per il viaggio prima dell’11 gennaio possono comunque viaggiare come pianificato su Delta. Gli animali di servizio addestrati sono definiti come cani, indipendentemente dalla razza, specificamente addestrati per assistere una persona con disabilità. I clienti che viaggiano con uno o più cani guida addestrati devono inviare la documentazione DOT tramite Delta.com che attesti la salute, l’addestramento e il comportamento del cane 48 ore prima della partenza. Se il viaggio viene prenotato meno di 48 ore prima della partenza, il cliente può presentare la documentazione alla biglietteria o al gate di partenza. Delta continuerà a negare l’imbarco a qualsiasi animale di servizio addestrato che rappresenti una minaccia o dimostri un comportamento aggressivo o inappropriato in un ambiente pubblico. I clienti possono continuare a scegliere di viaggiare con un animale domestico in cabina se soddisfano i Travel Policy requirements di Delta.

ARRIVATA A GENOVA LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO – È atterrata al “Cristoforo Colombo” poco dopo le 14.00 di oggi, con un volo in arrivo da Roma Fiumicino, la statua raffigurante la Madonna di Loreto, una delle due effigi in viaggio tra gli scali italiani nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori e dei viaggiatori. La sacra icona è stata accolta da Monsignor Marco Tasca, Vescovo di Genova, insieme al Direttore Aeroportuale Nord-Ovest, Adolfo Marino, al Presidente e al Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, Paolo Odone e Piero Righi, e ai rappresentanti degli Enti di Stato che operano presso lo scalo ligure. La statua è stata collocata in area partenze, prima dei controlli di sicurezza, dove sarà ospitata sino al 21 gennaio, quando proseguirà il suo viaggio alla volta di Cuneo. Le tappe successive del pellegrinaggio saranno Milano Malpensa, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Torino Caselle, Trieste, Venezia e Verona. La statua è visibile da tutti i passeggeri in partenza dallo scalo genovese. A causa delle restrizioni di accesso al terminal aeroportuale legato alle procedure di prevenzione anti-Covid, chi volesse rendere omaggio all’effige pur non essendo in partenza potrà farlo coordinando la propria visita con l’Aeroporto di Genova, in gruppi non superiori alle 10 persone, con un preavviso minimo di 24 ore. Le giornate di visita sono dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10:00 – 17:00. Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori, ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, a tutti coloro che operano nel volo ed esteso a tutti i fedeli, ha avuto inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa al Santuario Pontificio della Santa Casa a Loreto e proseguirà sino al 10 dicembre 2021. L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l’Aero Club d’Italia sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nelle celebrazioni dell’anno giubilare e, in particolare, nell’organizzazione dei viaggi aerei negli scali nazionali delle statue raffiguranti la Madonna.

ICAO: STATEMENT SULL’UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES FLIGHT PS752 – In occasione dell’anniversario dell’abbattimento del volo Ukraine International Airlines PS752, avvenuto in Iran l’8 gennaio 2020, ICAO afferma: “L’International Civil Aviation Organization (ICAO) desidera esprimere nuovamente le sue condoglianze alle famiglie delle vittime di questo incidente. Mentre qualsiasi incidente aereo costituisce un evento grave, l’abbattimento di un aeromobile civile con passeggeri innocenti a bordo costituisce un evento inaccettabile indipendentemente dalla causa. L’ICAO Council ha costantemente sollecitato l’Iranian Civil Aviation Authority a conformarsi alle disposizioni in materia di Aircraft Accident Investigation di cui all’Annex 13 della Chicago Convention. Il nostro obiettivo è garantire che questo evento riceva un’indagine di sicurezza approfondita, in modo che i governi e l’industria possano migliorare tutte le misure predittive e preventive applicabili e aspettarsi che il Final Report contenga raccomandazioni specifiche concordate da tutti i paesi partecipanti. L’ICAO ribadisce inoltre il suo impegno e i suoi sforzi per migliorare la sicurezza dei voli su zone di conflitto o pericolose, in particolare includendo la partecipazione nel contesto della Safer Skies initiative del governo del Canada, in modo che tali eventi gravi non si ripetano mai più. Incoraggiamo inoltre il continuo sostegno degli Stati alle famiglie delle vittime di incidenti, come delineato nell’Annex 9 della Chicago Convention e nella ‘ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families'”.

SAAB: FOLLOW ON CONTRACT PER IL GLOBALEYE SYSTEM – Saab ha ricevuto un follow on contract con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di due GlobalEye systems, l’advanced airborne surveillance system di Saab. Il valore dell’ordine è di 1,018 miliardi di dollari. Il contratto originale con gli Emirati Arabi Uniti per il GlobalEye è stato firmato nel 2015 e questo contratto è un emendamento a quello firmato nel 2015. “Siamo orgogliosi che gli Emirati Arabi Uniti continuino a mostrare grande fiducia in Saab e nelle nostre soluzioni. Mostra che Saab rimane all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia avanzata. Il programma GlobalEye opera secondo i piani e abbiamo una cooperazione efficiente con il cliente”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Il lavoro sarà svolto a Gothenburg, Linköping, Arboga, Järfälla e Luleå in Svezia e a Centurion, Sud Africa. Il contratto è stato firmato dal cliente il 30 dicembre 2020, quindi l’ordine è stato prenotato durante il quarto trimestre 2020. GlobalEye fornisce simultaneous air, maritime and ground surveillance. Combina una sofisticata tecnologia radar con l’ultra-long range Global 6000 aircraft di Bombardier.

PRATT & WHITNEY AGGIUNGE CHINA FLYING DRAGON AL SUO SERVICE NETWORK IN CINA – Pratt & Whitney ha recentemente presentato China Flying Dragon GA come Designated Maintenance Facility (DMF), inserendo ufficialmente la aviation maintenance facility nel global Pratt & Whitney customer service network. Con sede ad Harbin, China Flying Dragon è ora autorizzata a fornire line maintenance and mobile repair technician services agli operatori dei motori PT6A-27 e PT6A-135A di Pratt & Whitney. “China Flying Dragon ha un’ottima reputazione in tutta la Cina e ha supportato la flotta di motori di Pratt & Whitney ben prima dell’assegnazione di questa designazione DMF”, ha affermato Fred Lefebvre, Vice President, Sales & Marketing, Pratt & Whitney Canada. “China Flying Dragon è uno dei 17 DMF che abbiamo nominato in Asia, Americhe, Europa e Medio Oriente che ampliano la nostra capacità di servire i clienti a livello locale”. Oltre ai servizi di manutenzione che fornisce ai clienti, China Flying Dragon dispone di una propria flotta di velivoli Y12 e King Air 350, entrambi dotati di motori PT6A. Utilizzando questi aeromobili, China Flying Dragon opera short-haul passenger and cargo charter flights, nonché servizi come fotografia aerea, protezione delle foreste e altri GA services. “Il supporto locale per la nostra crescente popolazione di motori turboelica nella regione crea nuove opportunità per Pratt & Whitney e aiuterà a sostenere le campagne future”, ha affermato Lefebvre. La presenza di Pratt & Whitney in Cina risale a 90 anni fa. Oggi ha 3.300 motori che volano nel paese, alimentando 1.350 aeromobili con più di 200 operatori. Per servire la sua flotta, Pratt & Whitney ha uffici e strutture in cinque delle più grandi città della Cina, due training centres e 13 Field Representatives.