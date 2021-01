IATA e ICAO accolgono con favore la ripresa della connettività aerea tra le principali nazioni del Medio Oriente

L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la firma del ‘solidarity and stability’ agreement, che vedrà l’Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto aprire i propri confini aerei, terrestri e marittimi con il Qatar. L’accordo apre la strada alle compagnie aeree commerciali per ripristinare la connettività regionale, che ridurrà i tempi di volo e fornirà collegamenti aerei essenziali alle famiglie e alle imprese in tutta la regione.

“La riapertura dello spazio aereo con il Qatar da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto è una buona notizia per la regione, i passeggeri e l’industria dell’aviazione in questi tempi molto difficili. Consentirà la ripresa dei voli diretti tra questi paesi e il Qatar, eliminando complessi itinerari di viaggio in transito che hanno visto i tempi di viaggio tipici aumentare da meno di un’ora a oltre cinque ore in alcuni casi. L’accordo apre anche la porta alla creazione di corridoi di viaggio privi di quarantena che consentiranno alle famiglie e agli amici di tutta la regione di ricollegarsi e alle imprese di svolgere più facilmente i loro business. Ciò faciliterà il trasporto dei vaccini COVID-19 a livello globale, data la posizione strategica della regione”, ha affermato Muhammad Al Bakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

Anche l’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha accolto con favore l’annuncio di questa settimana sull’allentamento delle Gulf airspace restrictions.

“Questa risoluzione sulle precedenti Gulf airspace restrictions contribuirà a garantire che gli importanti benefici socio-economici della connettività aerea internazionale possano essere ottimizzati meglio tra tutti i paesi interessati”, ha commentato il Council President, Salvatore Sciacchitano. “Il ruolo dell’ICAO è quello di lavorare con e tra gli Stati sovrani per garantire cieli più aperti a livello globale e migliorare continuamente i livelli di sicurezza, protezione e sostenibilità dell’aviazione”.

L’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha anch’esso accolto con favore i nuovi sviluppi dal Golfo, ricordando che il Segretariato dell’ICAO, attraverso il suo Regional Office al Cairo, aveva rapidamente stabilito rotte di emergenza per garantire la sicurezza e la regolarità dei voli internazionali in entrata e in uscita dal Qatar quando le prime restrizioni furono imposte.

“Siamo stati grati di svolgere questo ruolo importante quando richiesto e di contribuire a garantire che il trasporto aereo internazionale nelle aree colpite rimanesse il più sicuro, protetto ed efficiente possibile mentre le restrizioni erano in vigore”, ha affermato.

(Ufficio Stampa IATA – ICAO)