Atlas Air Worldwide acquista quattro Boeing 747-8 Freighter

Boeing e Atlas Air Worldwide hanno annunciato un accordo per l’acquisto di quattro 747-8 Freighter. L’ordine consente ad Atlas Air di sfruttare i vantaggi operativi del 747-8 Freighter per soddisfare la crescente cargo demand in tutto il mondo.

“Il 747-8F è il widebody freighter migliore e più versatile sul mercato e siamo entusiasti di rafforzare la nostra flotta con l’acquisizione di questi quattro velivoli”, ha dichiarato John W. Dietrich, Atlas Air Worldwide President and Chief Executive Officer. “Questa significativa opportunità di crescita ci consentirà di trarre vantaggio da una forte domanda e fornire valore ai nostri clienti esistenti e potenziali. L’efficienza e la capacità del 747-8F completano ulteriormente la nostra attenzione di lunga data alla tecnologia all’avanguardia. I cargo dedicati, come quelli gestiti dalle nostre filiali Atlas, Polar e Southern, continueranno ad essere richiesti poiché il global airfreight market, in particolare l’e-commerce e il settore espresso, continua a crescere”.

Con una maximum payload capacity di 137,7 tonnellate (137.750 kg), il 747-8 Freighter consente ai clienti di accedere al 20% in più di payload capacity utilizzando il 16% di carburante in meno rispetto ai 747 della generazione precedente. Il jet dispone anche di motori più silenziosi del 30%. I 747-8 di questo accordo saranno gli ultimi quattro aeromobili a uscire dalla linea di produzione di Everett, Washington.

“Il 747 occuperà per sempre un posto speciale nella storia dell’aviazione e siamo onorati dell’impegno di lunga data di Atlas Air nei confronti dell’aereo. Atlas Air ha iniziato le operazioni 28 anni fa con un solo 747 ed è giusto che ricevano gli ultimi 747 production airplanes, assicurando che la ‘Queen of the Skies’ svolga un ruolo significativo nel global air cargo market per decenni a venire”, ha affermato Stan Deal, president and chief executive officer of Boeing Commercial Airplanes. “Con la global air cargo fleet che dovrebbe crescere di oltre il 60% nei prossimi 20 anni, non vediamo l’ora di consegnare questi aeroplani e supportare la Atlas Air Boeing fleet anche in futuro”.

Atlas Air ha 53 747 nella sua flotta attuale, rendendolo il più grande operatore 747 al mondo. La sua flotta di livello mondiale comprende anche 737, 767 e 777. I modelli 747 e 777, in particolare, sono in grado di trasportare carichi alti e fuori misura su pallet alti 3 metri (10 piedi). Questa common main-deck pallet height supporta pallet intercambiabili, aggiungendo versatilità a entrambi i modelli.

Boeing, leader di mercato negli air cargo aircraft, fornisce oltre il 90% della dedicated freighter capacity in tutto il mondo, compresi new production and converted freighters. Il programma 747 ha prodotto 1.560 aerei dal lancio del jumbo jet più di 50 anni fa. Nel luglio 2020, Boeing ha annunciato la sua decisione di completare la produzione del 747-8 nel 2022.

