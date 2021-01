Boeing annuncia le consegne nel quarto trimestre 2020

The Boeing Company ha annunciato oggi le consegne per il quarto trimestre del 2020 e l’intero anno.

“Durante la pandemia globale, abbiamo intrapreso passi significativi per adattarci al nostro nuovo mercato, trasformare la nostra attività e consegnare ai nostri commercial, defense, space and services customers nel 2020”, ha affermato Greg Smith, Boeing executive vice president of Enterprise Operations and chief financial officer. “La ripresa delle consegne del 737 MAX a dicembre è stata una tappa fondamentale, in quanto rafforziamo la sicurezza e la qualità in tutta la nostra azienda. Abbiamo inoltre continuato le ispezioni complete dei nostri aerei 787 per garantire che soddisfino i nostri più elevati standard di qualità prima della consegna. Limitando le nostre consegne 787 per il trimestre, queste ispezioni complete rappresentano la nostra attenzione alla sicurezza, alla qualità e alla trasparenza e siamo fiduciosi di prendere le misure giuste per i nostri clienti e per la salute a lungo termine del programma 787. Mentre continuiamo a navigare attraverso la pandemia, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti globali e monitorando la lenta ripresa del traffico internazionale per allineare l’offerta alla domanda del mercato attraverso i nostri programmi widebody. Nel 2021 continueremo a intraprendere le azioni giuste per migliorare la nostra cultura della sicurezza, preservare la liquidità e trasformare il nostro business per il futuro”.

Il programma 737 ha ottenuto 31 consegne nel quarto trimestre, 43 per l’intero anno. Il programma 747 ha realizzato 3 consegne nel quarto trimestre, 5 nell’intero anno. 10 le consegne per il programma 767 nel quarto trimestre, 30 per l’intero anno.

Il programma 777 ha ottenuto 11 consegne nel quarto trimestre, 26 per l’intero anno. 4 le consegne per il programma 787 nel quarto trimestre, 53 nell’intero anno.

In totale Boeing ha consegnato 59 aerei commerciali nel quarto trimestre, 157 nell’intero 2020.

(Ufficio Stampa Boeing)