Delta e il futuro della connettività a bordo

I passeggeri Delta sono sempre più vicini a un’esperienza di volo senza soluzione di continuità e personalizzata grazie a una connessione Wi-Fi leader nel settore. Questo grazie alla finalizzazione di una partnership con Viasat – provider Wi-Fi ad alta velocità – e al progetto per lanciare un portale di accesso Wi-Fi sviluppato da Delta – un’interfaccia utente che migliora il modo in cui si interagisce con il Wi-Fi. L’aggiunta della tecnologia satellitare di nuova generazione di Viasat (banda Ka) alla flotta offre a Delta maggiori opzioni per modernizzare il modo in cui i passeggeri possono rimanere connessi e navigare durante il viaggio.

“Rimanere connessi è una parte fondamentale della vita dei nostri clienti sia a casa che durante i viaggi, e stiamo facendo grandi passi avanti per offrire un’esperienza basata su connettività e personalizzazione”, ha detto Ekrem Dimbiloglu, Director of Brand Experience, In-Flight Entertainment & Wi-Fi. “La migliore connettività in volo della categoria porta a un livello superiore la nostra visione di una re-immaginata esperienza di brand, ed è stata a lungo il nostro focus. Dall’inizio della pandemia, ci siamo impegnati per migliorare velocemente l’esperienza di viaggio a vari livelli – da una pulizia leader del settore alla tecnologia del futuro – a beneficio dei passeggeri, per accoglierli al meglio nel momento in cui decidono di tornare a viaggiare”.

La tecnologia satellitare ad alta velocità di Viasat migliorerà in modo sostanziale l’offerta di Delta, fornendo capacità aggiuntive e tecnologia di nuova generazione per garantire ai passeggeri una connessione più veloce verso i loro siti preferiti, compresa la possibilità di vedere in streaming l’intrattenimento di loro scelta durante il volo. Delta pone inoltre le basi per futuri miglioramenti e personalizzazioni con gli schermi a poltrona.

Questa iniziativa è un passo significativo nel percorso di Delta verso l’offerta della connessione Wi-Fi gratuita. Il suo progetto pilota di Wi-Fi gratuito nella primavera del 2019 ha fornito preziosi spunti per comprendere meglio le sfide per fornire un servizio che soddisfi gli standard di qualità del vettore e che abbia la capacità di streaming necessaria per rispondere alla domanda a bordo.

A partire dalla prossima estate, il portale di accesso Wi-Fi sviluppato da Delta sarà un’interfaccia che integra sotto lo stesso tetto il Wi-Fi in volo e altre funzionalità per il giorno del viaggio. È sviluppato per dialogare con Viasat e funge da homepage per l’esperienza del passeggero – la prima cosa che lo accoglierà quando si collegherà al Wi-Fi a bordo. I passeggeri avranno la possibilità di acquistare l’accesso Wi-Fi, di usufruire ancora della messaggistica mobile gratuita e di accedere ai loro servizi preferiti su Delta.com, con molto altro ancora in programma in futuro.

“Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per stupire i nostri clienti, e il portale è la chiave di accesso a nuove esperienze personalizzate che i nostri passeggeri attendono ogni volta che volano con noi”, ha aggiunto Dimbiloglu.

Negli ultimi anni, Delta ha aggiunto gli schermi a poltrona a quasi tutta la sua flotta mainline e ha ampliato l’offerta – comprese le nuove partnership con Hulu e Disney+, podcast aggiuntivi e opzioni per la salute e il benessere – per garantire a ogni passeggero l’opportunità di rilassarsi con opzioni simili a quelle scelte a casa propria.

La nuova tecnologia sarà inizialmente implementata sui nuovi A321ceo, 737-900ER e su alcuni selezionati 757-200, per un totale di oltre 300 aeromobili narrowbody della mainline, con la possibilità di estendere il servizio a ulteriori velivoli in futuro. Il portale sarà lanciato in contemporanea con le nuove installazioni del sistema Viasat, con l’obiettivo di offrire un’esperienza comune e coerente su tutti gli aeromobili abilitati al Wi-Fi Viasat.

Per raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine, Delta lavorerà a stretto contatto con diversi fornitori Wi-Fi, inclusi sia Gogo che Viasat. Collaborare con più partner significa che la compagnia può abbinare la corretta tecnologia con la giusta flotta per garantire che i passeggeri abbiano sempre accesso al Wi-Fi quando disponibile.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)