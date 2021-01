Qatar Airways riprende i voli per Riyadh, Arabia Saudita

Qatar Airways ha ripreso i voli per Riyadh nel Regno dell’Arabia Saudita con un servizio giornaliero. Il volo, operato ieri dall’Airbus A350-1000 di Qatar Airways, in partenza dall’Hamad International Airport verso il King Khalid International Airport, è decollato da Doha alle 13:45 (ora locale) ed è atterrato a destinazione alle 15:10.

Questa settimana Qatar Airways riprenderà anche i voli per Jeddah, da giovedì 14 gennaio (in partenza da Doha alle 18:50), e per Dammam da sabato 16 gennaio (in partenza da Doha alle 17:10).

I passeggeri italiani che sceglieranno la Business Class della compagnia potranno ancora una volta approfittare della premiata poltrona Qsuite, che, con porte scorrevoli adatte a chi desidera maggiore privacy e la possibilità di utilizzare l’indicatore “Non disturbare (DND)”, assicura la massima riservatezza. La disposizione dei sedili Qsuite è una configurazione 1-2-1, e offre ai passeggeri uno dei prodotti più spaziosi, confortevoli e con un livello altissimo di privacy.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 110 destinazioni, con l’intenzione di aumentare a oltre 125 entro la fine di marzo 2021.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)