Austrian Airlines: il primo Boeing 767 lascia la flotta

OE-LAT, il primo di tre Boeing 767-300ER, lascerà la flotta Austrian Airlines a marzo. Il jet a lungo raggio è stato prodotto nel 1991 ed è stato in servizio con Austrian Airlines per circa 20 anni dopo l’acquisizione di Lauda nel 2001. OE-LAT ha effettuato il suo ultimo volo passeggeri il 10 gennaio 2021. Nelle settimane successive, l’aereo sarà sottoposto a tutti i preparativi necessari per il passaggio di consegne, con il volo di trasferimento del jet negli USA previsto per i primi di marzo.

Gli altri due B767, OE-LAX e OE-LAW, dovrebbero essere eliminati entro l’autunno. Entrambi i velivoli a lungo raggio rimarranno in servizio fino ad allora. Con un’età media di 28,5 anni, i tre B767 sono tra gli aerei più vecchi della flotta Austrian Airlines.

Entro l’inizio del 2022, un totale di 28 aeromobili lasceranno la flotta del vettore nazionale austriaco: oltre ai tre Boeing 767-300ER sopra menzionati, 18 turboelica Dash e sette jet A319 saranno gradualmente eliminati. Dieci dei turboelica citati hanno già lasciato la flotta Austrian Airlines, con gli otto rimasti a seguire dalla fine di marzo. Ciò significa che la flotta sarà composta da circa 60 aeromobili entro l’inizio del 2022.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines – Patrick Huber)