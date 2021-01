News Brevi – 13.01.2021

AIR TAHITI NUI PREMIATA “COMPAGNIA AEREA 5 STELLE” PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – Air Tahiti Nui, compagnia aerea di bandiera della Polinesia Francese, per il secondo anno consecutivo è stata insignita del premio ‘Compagnia Aerea 5 stelle’ nella categoria ‘Major Airlines 2021’ in occasione della classifica ufficiale delle compagnie aeree mondiali secondo APEX. Basata sulle recensioni dei passeggeri di tutto il mondo, questo premio attesta, oltre ad altri, l’eccellenza dei servizi offerti dal vettore. Anche quest’anno Air Tahiti Nui si è distinta fra 600 compagnie aeree, mantenendo in questo modo la sua posizione di vettore leader per la Polinesia Francese e il Sud Pacifico, malgrado il difficile contesto sanitario mondiale. Una grande ricompensa per gli sforzi profusi dalla compagnia, che ha cercato di adeguarsi costantemente durante l’anno per far fronte a questa situazione senza precedenti. Michel Monvoisin, Presidente e Direttore Generale di Air Tahiti Nui, in videoconferenza durante la cerimonia di premiazione, ha dichiarato: “Ad un anno dal rinnovo completo della sua flotta, oggi composta da quattro Boeing 787-9, Air Tahiti Nui ha raccolto la doppia sfida di cambiare tipologia di aeromobile e di adeguare quasi immediatamente il proprio servizio alle nuove regole sanitarie. Questo premio di APEX è la dimostrazione che la nostra compagnia è rimasta ugualmente fedele ai suoi standard di qualità e comfort. I team di Air Tahiti Nui si sono organizzati per rispondere rapidamente a queste nuove problematiche, pur continuando a offrire un servizio caloroso e un’esperienza di viaggio coinvolgente, confortevole e sicura”. APEX, Airline Passenger Experience Association, è un’organizzazione indipendente composta da diversi attori del settore dell’aviazione.

IBERIA: DUE NUOVE SPEDIZIONI DI VACCINI – Sono arrivati a Madrid con il volo Iberia da Bruxelles ulteriori vaccini Covid-19. Sono quindi partiti con voli regolari Iberia Express per Gran Canaria e Tenerife e sono già a destinazione. Ci sono quattro pallet, due per Tenerife e altri due per Gran Canaria, per un totale di 19.500 dosi. Iberia ha dato ieri la massima protezione a questo volo, atterrato a Madrid alle 3 del mattino, a causa delle limitazioni subite dall’aeroporto di Barajas a causa della neve e del ghiaccio sulle piste e nei parcheggi aerei. Il trasporto di questi vaccini è avvenuto in poche ore, mentre le condizioni dell’operazione all’aeroporto di Madrid sono state particolarmente dure a causa delle temperature gelide che Madrid ha subito. Le lastre di ghiaccio hanno reso estremamente difficile il funzionamento della piattaforma; la preparazione degli aerei che dovevano partire da Barajas è stata molto lenta e alcuni voli sono stati rinviati per motivi di sicurezza.

AMERICAN AIRLINES: TESTING REQUIREMENT PER I PASSEGGERI CHE VIAGGIANO NEGLI U.S. – A partire dal 26 gennaio, il governo degli Stati Uniti richiederà a tutti i passeggeri di età pari o superiore a due anni che viaggiano negli Stati Uniti da qualsiasi località internazionale di risultare negativi al COVID-19 entro tre giorni di calendario dalla partenza. “In American Airlines, ci impegniamo a proteggere la salute e la sicurezza dei nostri clienti e dei membri del team e questo requisito di test fornirà un ulteriore livello di protezione durante il viaggio. Supportiamo l’implementazione di un programma globale per richiedere il test COVID-19 per i viaggiatori negli Stati Uniti. American sta lavorando a stretto contatto con le autorità statunitensi mentre implementa questo nuovo ordine e, allo stesso tempo, si prende cura di tutti i clienti interessati, assistendoli con le opzioni di riprenotazione. Il nostro team sta contattando in modo proattivo i clienti che potrebbero essere interessati da questo ordine per assicurarsi che sappiano cosa aspettarsi”. I clienti possono modificare i loro piani di viaggio per garantire la conformità con l’ordine. La stragrande maggioranza dei viaggi prenotati con American, compresi i voli internazionali a corto e lungo raggio, non prevede costi di cambio. Inoltre, American rinuncia alla differenza di tariffa per i clienti con viaggio programmato dal 12 gennaio al 9 febbraio. Questi clienti possono riprenotare nella stessa cabina di servizio senza alcun addebito per la stessa origine e destinazione. Il nuovo viaggio deve iniziare il 25 gennaio o prima.

GLASSDOOR RICONOSCE DELTA COME “BEST PLACES TO WORK” PER IL QUINTO ANNO – Per il quinto anno, Glassdoor ha riconosciuto Delta come uno dei migliori luoghi di lavoro. Delta è al settimo posto nella lista 2021 di 100 grandi aziende, il grado più alto che Delta ha storicamente ricevuto. L’elenco si basa esclusivamente sull’input dei dipendenti che forniscono volontariamente un feedback anonimo sul proprio lavoro. “Le nostre persone ci hanno veramente aiutato e continueranno a guidare la ripresa di Delta con l’agilità, la dedizione e l’impegno al servizio per cui sono noti”, ha affermato Stephanie Asbury, S.V.P. – Global Talent. “Questo riconoscimento onora tutti i modi in cui le persone Delta affrontano ogni sfida e costruiscono insieme una cultura che diventa ogni giorno più forte”.

DELTA: RINUNCIA ALLA DIFFERENZA DI TARIFFA PER I BIGLIETTI INTERNAZIONALI A SEGUITO DEI NUOVI TESTING REQUIREMENT – A seguito del nuovo requisito del governo degli Stati Uniti per i test COVID-19 per tutti gli arrivi internazionali a partire dal 26 gennaio, Delta ha emesso in modo proattivo un’esenzione dalla differenza tariffaria per i clienti che riprenotano i biglietti internazionali acquistati entro il 12 gennaio. La differenza tariffaria non verrà applicata per i clienti originariamente schedulati per viaggiare a livello internazionale negli Stati Uniti fino al 9 febbraio, se scelgono di riprenotare il loro viaggio con inizio il 25 gennaio o prima. In base all’esenzione dalla tariffa di modifica esistente di Delta, i clienti possono già riprenotare il loro viaggio senza una commissione di modifica. Per ulteriori informazioni, visitare delta.com.

LUFTHANSA TECHNIK: ESPACE 2001 RILEVA LA JOINT VENTURE 3D.AERO – La società lussemburghese ESPACE 2001 S.A., specializzata in industrial robotics and image processing, ha acquisito tutte le quote della joint venture 3D.aero GmbH dai precedenti proprietari Lufthansa Technik AG e Pepperl+Fuchs SE, con effetto dal 1° gennaio 2021. 3D.aero è stata fondata nel 2017. Da allora, l’azienda ha ricercato, sviluppato e commercializzato soluzioni innovative di automazione e digitalizzazione per l’industria aeronautica. ESPACE 2001, che offre servizi nel campo della robotica e dell’automazione industriale, intende sviluppare ulteriormente il portafoglio di 3D.aero e commercializzare i prodotti e le competenze esistenti dell’azienda nella sensor-based automation technology in vari settori al di fuori dell’aerospaziale. Dietmar Focke, Vice President Engine Services AT Lufthansa Technik, afferma: “Il drammatico impatto della crisi coronavirus sull’industria aeronautica purtroppo non si è fermato a 3D.aero. Per garantire la sopravvivenza dell’azienda, un orientamento verso nuovi mercati è necessario. Siamo quindi estremamente lieti che in ESPACE 2001 abbiamo trovato un acquirente che non solo ha un alto livello di competenza, ma anche l’ampio posizionamento di mercato necessario. Auguro ai nostri dipendenti buona fortuna e successo nella loro nuova casa, ringraziandoli per l’ottimo lavoro che hanno svolto negli ultimi anni”. La sede di 3D.aero con i suoi 20 dipendenti è l’Hamburg Innovation Port (HIP).

EASA PUBBLICA LE UPDATED EASY ACCES RULES FOR DRONES – EASA pubblica le updated Easy Access Rules for Drones. Questa revisione di gennaio 2021 aggiorna le Easy Access Rules per i droni sulla base della decisione ED 2020/022 / R. La decisione chiarisce le condizioni per l’autorizzazione di operazioni UAS su aree popolate e assemblee di persone nella ‘specific’ category, garantisce l’interoperabilità dei sistemi di registrazione nazionali degli Stati membri EASA per gli operatori UAS e per gli UAS certificati che richiedono la registrazione e introduce nuovi predefined risk assessments (PDRA) e migliora i PDRA esistenti.

PARTNERSHIP TRA LEONARDO E ARUBA PER OFFRIRE UN CLOUD AD ALTE PRESTAZIONI – Aruba S.p.A., il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Leonardo, leader mondiale nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, annunciano una partnership per commercializzare insieme soluzioni cloud sicure rivolte al mercato italiano ed europeo. Dopo l’ingresso di entrambe le società come “Day -1 Member” in GAIA-X, l’iniziativa per lo sviluppo di un cloud europeo, le due eccellenze italiane accelerano ulteriormente la spinta verso l’ideazione di progetti che possano garantire e consentire la sovranità del dato digitale, dando un contributo concreto nello sviluppo dell’ecosistema cloud nazionale. La nuova offerta nasce dall’integrazione dei servizi di sicurezza cyber di Leonardo con il cloud di Aruba ed è dedicata a grandi aziende e organizzazioni, Infrastrutture Critiche Nazionali (CNI), Pubblica Amministrazione, Difesa. Obiettivo della collaborazione è di proporre, tramite una filiera completamente italiana, delle soluzioni cloud altamente affidabili, scalabili e ad elevate prestazioni, sicuri in termini di protezione dei sistemi, con la garanzia della sovranità del dato e della compliance sia con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, sia con gli standard europei sulla privacy (General Data Protection Regulation – GDPR). In particolare, la partnership rappresenta una risposta a specifiche esigenze di sovranità digitale nazionale per progetti cloud privati e ad hoc.

EASYJET: CABIN CREW A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE IN UK – A seguito della recente offerta di aiuto di easyJet al governo del Regno Unito, il personale di cabina di easyJet supporta il NHS come parte dello sforzo a livello nazionale per distribuire il vaccino contro il coronavirus. La compagnia aerea ha scritto al Primo Ministro britannico a novembre per offrire supporto al governo nei suoi sforzi per attuare il programma nazionale di vaccinazione Covid-19 questo inverno. Con oltre 3.000 membri addestrati al primo soccorso, basati a Londra, Bristol, Manchester, Liverpool, Edimburgo, Glasgow e Belfast, il personale di cabina di easyJet è ben posizionato per aiutare a supportare il NHS a livello nazionale nel programma di vaccinazione. “Poiché easyJet continua a gestire un programma ridotto a causa della pandemia, il nostro equipaggio ha un set di competenze ideale per essere in grado di aiutare nello sforzo di fornire il supporto tanto necessario al NHS nel lancio del vaccino Covid-19. L’equipaggio che farà domanda verrà addestrato velocemente presso i centri di vaccinazione del NHS in tutto il paese e si sottoporrà a formazione online e in loco sull’immunizzazione, per diventare pienamente qualificato nella somministrazione del vaccino”, afferma easyJet. L’anno scorso la compagnia aerea ha collaborato con l’NHS per reclutare cabin crew volontari addestrati al pronto soccorso per supportare direttamente i servizi clinici negli ospedali NHS. I cabin crew e i piloti di easyJet si sono anche offerti volontari per supportare il NHS attraverso il Project Wingman per fornire supporto al personale clinico in prima linea. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di assistere il NHS nei loro sforzi per proteggere la salute della nazione e aiutare a implementare questo programma di vaccinazione cruciale. Siamo incredibilmente orgogliosi che ancora una volta i nostri piloti e cabin crew possano aiutare a sostenere il NHS e che possiamo fare la nostra parte per la nazione in questo momento. So che molti di loro si faranno avanti per aiutare in questo momento impegnativo per la nazione”.

ETIHAD AIRWAYS RICEVE IL DIAMOND STATUS NELL’APEX HEALTH SAFETY – Etihad Airways ha ottenuto il Diamond status nell’‘APEX Health Safety, powered by SimpliFlying audit, per gli sforzi volti a garantire i più alti standard di pulizia e sanificazione. Il premio mira a contribuire a ricostruire la fiducia nei viaggi aerei creando uno standard globale per le misure di salute e sicurezza. I giudici hanno preso in considerazione l’implementazione delle misure di prevenzione COVID lungo il percorso del cliente. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Il 2020 ha portato enormi sfide al settore dell’aviazione e il Diamond status testimonia le credenziali di salute e sicurezza di Etihad e la risposta alla pandemia. Etihad ha dimostrato la sua resilienza e progettato misure leader del settore per combattere il COVID-19, compreso il programma Etihad Wellness. Come parte dei suoi sforzi, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo a rendere obbligatori i test COVID-19 prima di ogni volo e, dall’agosto 2020, il 100% dei nostri ospiti è risultato negativo prima di volare”. “Di fronte alle avversità del COVID-19, Etihad ha raggiunto nuove vette nel servizio passeggeri come 2021 APEX Five Star Airline e nel benessere dei clienti come Diamond certified airline”, dichiara il CEO di APEX, Joe Leader.

BRITISH AIRWAYS: BOAC 747-INSPIRED SUITCASES PER CELEBRARE IL JUMBO JET – Per celebrare il ritiro della sua flotta 747, British Airways e il marchio di viaggi di lusso Globe-Trotter hanno unito le forze per creare una gamma in edizione limitata di carry-on suitcases fatte a mano che celebrano lo spirito dell’era dei jumbo jet. Prendendo ispirazione dall’iconica livrea BOAC della compagnia aerea, che adornava anche l’ultimo velivolo British Airways andato in pensione a dicembre 2020, le valigie BOAC Speedbird sono state realizzate a mano in Inghilterra e incorporano l’iconica insegna ‘Gold Speedbird’ e un prezioso frammento di un aeromobile British Airways 747. Per lanciare ufficialmente la gamma, due di queste valigie sono state messe all’asta tramite la piattaforma di aste online “bid_in” per raccogliere fondi per Flying Start, la partnership di beneficenza globale di British Airways con Comic Relief. Hamish McVey, Head of Brands & Marketing, British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con Globe-Trotter per creare questo prodotto molto speciale. Mentre era il momento giusto per dire addio alla nostra Regina dei Cieli, il lancio di queste valigie ispirate a BOAC offre un’opportunità perfetta per celebrare un’era passata di viaggi aerei e possedere un pezzo della nostra storia”.