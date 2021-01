Boeing: contratto per 12 ulteriori KC-46 Tanker

Questa settimana l’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 1,7 miliardi di dollari per 12 KC-46A tanker aircraft. Con questo sesto lotto di produzione, Boeing ha ora un contratto per 79 KC-46A tanker.

La compagnia ha consegnato il primo KC-46A all’Air Force nel gennaio 2019. Da allora, Boeing ha consegnato 42 tanker in quattro basi diverse. Il KC-46 di nuova generazione offre nuove capacità e flessibilità operativa all’Aeronautica Militare degli Stati Uniti e ai clienti internazionali.

“Gli investimenti che Boeing sta facendo nel KC-46 oggi andranno a beneficio di generazioni di service members”, ha affermato Jamie Burgess, Boeing KC-46 tanker vice president and program manager. “Credo che la partnership tra Boeing e l’Air Force produrrà anche ulteriori innovazioni sul KC-46 che porteranno il warfighter nel futuro”.

Boeing ha ricevuto i suoi primi due lotti di produzione dalla U.S. Air Force, per 7 e 12 velivoli, nell’agosto 2016. Il terzo lotto, per 15 velivoli, è stato assegnato a gennaio 2017; il quarto lotto per 18 aeromobili a settembre 2018 e il quinto lotto per 15 aeromobili a settembre 2019.

Il KC-46A è un multirole tanker progettato per rifornire aerei militari alleati e della coalizione compatibili con le procedure di rifornimento aereo internazionali. È inoltre attrezzato per trasportare passeggeri, merci e pazienti in qualsiasi missione in qualsiasi momento.

Boeing sta assemblando i velivoli KC-46A nella sua struttura di Everett, Washington, dove continua anche la produzione del KC-46 tanker per il Giappone.

