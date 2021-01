Qatar Airways ottiene il Diamond Standard Status nel Global APEX Health Safety

Qatar Airways annuncia di aver raggiunto il Diamond Standard Status nell’Airline Passenger Experience Association (APEX) Health Safety powered by SimpliFlying audit.

Il ‘Diamond Standard’ status, che è il livello più alto ottenibile, è stato annunciato da APEX e dalla società di consulenza globale per l’aviation marketing, SimpliFlying, a seguito di una valutazione meticolosa dei solidi standard di igiene e sicurezza relativi al COVID-19 della compagnia aerea.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di leader del settore, accogliamo con favore l’ulteriore riconoscimento dell’impegno di Qatar Airways a fornire il più rigoroso e stringente virus monitoring, detection and COVID-19 safety programme, attraverso la nostra end-to-end passenger experience, all’interno della comunità aeronautica globale. L’assegnazione dell’APEX Health Safety ‘Diamond Standard’ è stato il risultato di un approfondito audit indipendente delle COVID-19 protection and prevention measures della compagnia aerea, sia a bordo che presso l’Hamad International Airport, e rafforza il fatto che i viaggi aerei non devono essere motivo di preoccupazione per i passeggeri. Poiché l’aviazione commerciale continua ad affrontare le sfide e l’impatto della pandemia globale, accogliamo con favore l’introduzione di questa e di altre revisioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza relative al COVID-19 e incoraggiamo altre compagnie aeree a continuare a rafforzare la fiducia dei passeggeri e ad assistere la ripresa del settore partecipando ove possibile”.

Joe Leader, APEX Chief Executive Officer, ha dichiarato: “I protocolli COVID-19 di Qatar Airways hanno definitivamente raggiunto i punteggi più alti per il Diamond certification level. Le azioni intraprese da Qatar Airways sembrano incentrate su una filosofia singolare: massimizzare in modo innovativo sia il servizio clienti che la sicurezza dei passeggeri, mano nella mano”.

Shashank Nigam, SimpliFlying Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Qatar Airways ha innalzato il livello degli standard di sicurezza sanitaria nel settore con iniziative come la fornitura di uno schermo facciale a tutti i passeggeri, l’utilizzo dei sistemi di disinfezione UV di Honeywell e misure avanzate di biosicurezza presso il suo hub a Doha. Assumere un tale grado per garantire la sicurezza sanitaria contribuirà a rafforzare la fiducia tra i viaggiatori”.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways includono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’equipaggio di cabina e un kit di protezione gratuito e schermi per il viso monouso per i passeggeri. I passeggeri di Business Class sugli aeromobili dotati di Qsuite possono godere della maggiore privacy offerta da questo pluripremiato sedile business class, comprese le partizioni privacy scorrevoli e la possibilità di utilizzare un indicatore “Non disturbare (DND)”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni tra cui Francoforte, Kuala Lumpur, Londra e New York. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, visitare qatarairways.com/safety.

Oltre a questo, la compagnia aerea utilizza anche i più avanzati sistemi di filtrazione dell’aria HEPA a bordo di tutti gli aeromobili e ha recentemente introdotto l’Honeywell Ultraviolet Cabin System, gestito da Qatar Aviation Services, come ulteriore passo nella pulizia dei suoi aerei.

Qatar Airways attualmente opera più di 800 voli settimanali verso oltre 110 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo 2021, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 129 destinazioni. Molte città saranno servite con un programma intenso, con frequenze giornaliere o più.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)