Congo Airways ordina due Embraer E195-E2

Appena sei mesi dopo il loro primo ordine E2, Congo Airways ha effettuato un ordine fermo per due E195-E2. Questo è in aggiunta al loro ordine esistente di due aeromobili per il più piccolo E190-E2. L’accordo sui quattro aeromobili ha un valore totale di 272 milioni di dollari agli attuali prezzi di listino. Questo nuovo ordine fermo sarà incluso nel portafoglio ordini del quarto trimestre 2020 di Embraer.

Desire Bantu, CEO di Congo Airways, ha dichiarato: “Vediamo un’opportunità nel nostro mercato e nella crisi che stiamo affrontando affinché Congo Airways emerga più forte, motivo per cui non stiamo aspettando per effettuare questo ulteriore ordine. Questi nuovi jet ci consentiranno di estendere le nostre operazioni passeggeri e cargo a livello regionale a destinazioni ad alta domanda come Città del Capo, Johannesburg e Abidjan. Mentre ci prepariamo per il successo futuro, avremo la flessibilità e l’aereo di dimensioni giuste e più efficienti per servire i nostri clienti quando il mercato ritornerà”.

“L’Africa è stata per troppo tempo considerata come un mercato con frequenze prevalentemente basse e long thin routes. Mentre le compagnie aeree iniziano a intensificare le loro operazioni, la famiglia di aeromobili E2 è perfettamente posizionata su rotte di dimensioni corrette precedentemente gestite da narrowbodies, mantenendo le frequenze e regolando la capacità a nuovi livelli”, ha affermato Cesar Pereira, vice president of Europe, Middle East and Africa, Embraer Commercial Aviation. “Congo Airways trarrà vantaggio dalla flessibilità fornita dal common cockpit sulla E2 jet family, il che significa che i loro equipaggi di volo potranno passare senza problemi tra le varianti”.

L’E195-E2 sarà configurato con un layout a 120 posti a doppia classe, 12 in business e 108 in economy. Una capacità aggiuntiva del 25% rispetto alla configurazione a 96 posti scelta da Congo Airways per i suoi E190-E2. Le consegne degli E2 dovrebbero iniziare nel 2022, con Embraer e Congo Airways che continueranno a rivedere il potenziale per anticipare l’inizio delle consegne. Attualmente ci sono 206 aerei Embraer che operano in Africa con 56 compagnie aeree in 29 paesi.

