Wizz Air Abu Dhabi inizia le operazioni

Wizz Air Abu Dhabi, la nuova compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, alla luce del suo volo inaugurale per Atene il 15 gennaio 2021, ha annunciato la sua nuova destinazione da Abu Dhabi a Tel Aviv, Israele. Il collegamento tra Abu Dhabi e la capitale di Israele creerà nuove opportunità per i viaggiatori e diversificherà ulteriormente il settore turistico di Abu Dhabi. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea, ora disponibile anche in lingua araba, con tariffe a partire da AED 99. Il collegamento Abu Dhabi – Tel Aviv, con partenza il 12 febbraio, avrà frequenza quattro volte alla settimana, giornaliero dal primo marzo.

Il presidente della società, József Váradi, ha dichiarato:”Il lancio di Wizz Air Abu Dhabi riconosce Abu Dhabi come una nuova accattivante destinazione per i viaggi a tariffe basse nella regione. Accogliamo con grande favore l’opportunità di contribuire agli sforzi di Abu Dhabi per fornire un nuovo segmento di viaggio negli Emirati Arabi Uniti in linea con la sua visione socioeconomica. Non vediamo l’ora di lavorare in partnership strategica con i nostri stakeholder ad Abu Dhabi per i benefici del paese, aprendo nuove opzioni di viaggio per residenti e turisti”.

La compagnia aerea ha recentemente confermato Atene come sua destinazione inaugurale, con voli dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi che inizieranno domani, 15 gennaio 2021, seguiti da voli per Salonicco, a partire dal 4 febbraio 2021.

Wizz Air Abu Dhabi, una joint venture costituita tra ADQ e Wizz Air Holdings plc, ha inizialmente annunciato una rete di rotte che include Atene, Salonicco, Alessandria, Kutaisi, Larnaca, Odessa e Yerevan. Ulteriori destinazioni saranno lanciate nei prossimi mesi. La flotta è composta da quattro nuovi Airbus A321neo.

Wizz Air ha anche introdotto una nuova era di viaggi igienizzati attraverso la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

(Ufficio Stampa Wizz Air)