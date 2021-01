JetBlue e American Airlines: avanza l’alleanza strategica dopo la revisione normativa

JetBlue e American Airlines Group hanno annunciato che la loro alleanza strategica sta procedendo a seguito della revisione da parte del Department of Transportation (DOT). Entrambi i vettori inizieranno a implementare gli aspetti chiave di questa alleanza innovativa e incentrata sul cliente in fasi, offrendo una connettività più fluida e migliori scelte di viaggio sulle rotte da e per New York (JFK, LGA e EWR) e Boston (BOS). I vettori si aspettano inoltre che questa alleanza accelererà il recupero di ciascuna compagnia aerea dalla pandemia, poiché i clienti sono attratti dall’espansione delle opzioni e dal servizio migliorato.

“A causa della crisi COVID, ho consegnato oltre 40 miliardi di dollari di sostegno sui salari alle compagnie aeree e ai suoi lavoratori per impedire al settore di collassare e prevenire la massiccia perdita di posti di lavoro”, ha detto il Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-NY). “Sono lieto di vedere JetBlue e American Airlines collaborare a soluzioni innovative per salvare migliaia di nuovi posti di lavoro in un modo che amplia anche le opzioni di viaggio dei newyorkesi”.

“Grazie a questa alleanza, siamo un passo avanti per portare ai clienti ancora più concorrenza nel nord-est, in particolare sulle rotte attualmente servite da una sola compagnia aerea”, ha affermato Scott Laurence, head of revenue and planning at JetBlue. “I clienti che amano l’esperienza JetBlue possono aspettarsi una crescita significativa presso LaGuardia e, analogamente, fino a 70 voli giornalieri a Newark, nonché collegamenti senza interruzioni sulla rete a lungo raggio di American dentro e fuori New York e Boston”.

“Con questa alleanza, American e JetBlue opereranno la più grande rete per i nostri clienti nel nord-est, il che consentirà ad American di far crescere le nostre operazioni principali man mano che ci riprendiamo dalla pandemia”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer, American. “Stiamo già pianificando di lanciare nuove rotte internazionali per Atene e Tel Aviv quest’estate, che sono solo due delle molte nuove rotte che intendiamo lanciare”.

Componenti importanti dell’alleanza saranno introdotti a partire dal primo trimestre del 2021 e introdotti gradualmente nel corso dell’anno.

I clienti che volano da e verso New York e Boston godranno di un’esperienza più fluida con entrambe le compagnie aeree, inclusa la possibilità di prenotare un unico itinerario su entrambi i siti web, l’accesso alla significativa rete globale dell’alleanza, comodi collegamenti, accesso a vantaggi fedeltà e una migliore esperienza sul campo, che si traduce in una proposta convincente sia per i clienti leisure che per quelli aziendali.

L’alleanza offrirà ai clienti la più grande rete su New York City e Boston e consentirà nuove opportunità di crescita strategica per entrambe le compagnie aeree, accelererà la sostituzione di piccoli jet regionali con aeromobili più grandi, espandendo notevolmente la connettività tra la rete di ciascun vettore nel nord-est. American alzerà il livello degli aerei ed entro la fine del 2021 opererà tutti i servizi da New York in First Class. A partire dalla prima metà del 2021, gli schedule JetBlue e American a New York e Boston inizieranno ad essere allineati per offrire ai clienti nuove opzioni di volo, con orari migliorati, migliori collegamenti, tariffe competitive e accesso a più destinazioni nazionali e internazionali.

Nell’ambito dell’alleanza, JetBlue prevede di espandere in modo significativo il suo servizio all’aeroporto LaGuardia di New York (LGA), nonché di espandersi ulteriormente in altri aeroporti di New York e a Boston. L’alleanza consentirà inoltre a JetBlue di riattivare aeromobili che altrimenti rimarrebbero inattivi. Un’espansione delle operazioni presso LaGuardia avanza ulteriormente la posizione di JetBlue a New York e accelera la capacità di ripresa della compagnia aerea.

Come annunciato in precedenza, American sta introducendo nuovi servizi da New York (JFK) a Tel Aviv (TLV) e Atene (ATH).

A partire dalla fine di questo trimestre, JetBlue inserirà il suo codice B6 su una varietà di voli American a New York e Boston. Allo stesso modo, American inserirà il suo codice AA su voli JetBlue selezionati anche negli aeroporti John F.Kennedy International, LaGuardia (LGA) e Newark Liberty International (EWR) di New York, nonché nel Boston Logan International Airport (BOS). I voli che toccano New York o Boston di JetBlue, American o combinazioni di collegamento di entrambi saranno prenotabili su jetblue.com e aa.com nelle prossime settimane. Il code-share introdurrà i clienti JetBlue su oltre 60 nuove rotte gestite da American e introdurrà i clienti American su oltre 130 nuove rotte gestite da JetBlue.

Entro la fine dell’anno, i clienti dei programmi TrueBlue di JetBlue e AAdvantage di American potranno godere di vantaggi reciproci, inclusa la possibilità di guadagnare e / o riscattare punti o miglia su entrambi i vettori. Ulteriori dettagli saranno annunciati ai membri entro la fine dell’anno.

Dopo una revisione di circa sei mesi, il DOT ha accettato di terminare la revisione dell’alleanza in cambio di una serie di impegni per garantire che l’alleanza offra vantaggi ai consumatori senza danneggiare la concorrenza. Questi includono impegni di crescita per garantire l’espansione della capacità, cessioni di slot a JFK e al Washington, D.C. Reagan National Airport (DCA) e misure di conformità antitrust. Oltre all’accordo odierno con il DOT, i vettori si asterranno anche da certi tipi di coordinamento nei city pair markets, dove sono concorrenti sostanziali tra loro e c’è poco servizio da parte di altre compagnie aeree.

